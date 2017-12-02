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Önce Samsung ile hayatımıza giren, şimdi de iPhone X ile boyut değiştirecek kablosuz şarj özelliği ne kadar çare olacak bilinmez. Telefonların mAh değerleri ilk bakılan özellikler arasında ama batarya dayanıklılığınıanlamak için yeterli değil. Ekran genişliği, çözünürlük, güç verimi gibi faktörler de var.