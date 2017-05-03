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Youtube tasarımını değiştirdi

Dünyanın en büyük video paylaşım sitesi olan Youtube, minimal tarza dönerek tasarımını değiştirdi. Youtube, koyu renk moduyla da daha rahat video izleme imkanı sunabilecek

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:01:55 Güncelleme: 09:11:21 HABERTURK.COM

Dünyanın en büyük video paylaşım sitesi olan Youtube, Amerika Birleşik Devletleri'de 2005 yılında kuruldu. Bir süredir ufak tefek değişikliklerin yapıldığı Youtube'da tasarım tamamen değişti.

Minimal tasarımı ile yeni masaüstü deneyimi daha basit bir tasarımla susnan Youtube, yeni tasarımında sayfalar arasında gezinmeyi kolaylaştırdığı gibi, içerikleri, kanalları ve içerik oluşturucularını da daha fazla ön plana çıkarabiliyor.



Koyu renk modunu tasarımına ekleyen Youtube, kullanıcıları dilerse bu modu dilerse yeni minimal tasarımı kullanabiliyor. Parlamayı azaltan ve video kalitelerini olduğu gibi sunmaya yardımcı olan koyu renk modu, geç saatlerde gözleri yormayacak şekilde de ayarlanabiliyor.



Daha hızlı bir altyapı üzerine kurulmuş, tamamıyla yeni bir site tasarımı üzerinde çalışan Youtube, video bulmayı ve izlemeyi kolaylaştırıyor.

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