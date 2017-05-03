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BTK Başkanı'ndan Wikipedia açıklaması

Bilgi Teknolojileri Kurumu Başkanı Ömer Fatih Sayan, erişime kapatılan Wikipedia ile ilgili konuştu

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:30:53 Güncelleme: 12:04:55 AA

Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia’nın erişim yasağıyla ilgili BTK’dan açıklama geldi.

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, "Kapanmasına üzüldüm ama yargı kararları uygulanmadan Wikipedia'nın açılması mümkün değil. Kimse 'Ben Türk mahkemelerini tanımam' deme hakkına sahip değil" diye konuştu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, Wikipedia'nın bazı sayfaları hala kaldırmadığını belirterek, "Türkiye bir hukuk devleti, bu kararlar uygulanmadan Wikipedia'nın açılması mümkün değildir." dedi.

Sayan, BTK'da düzenlenen Türkiye Bilişim Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Wikipedia'nın bazı sayfalarıyla ilgili hukuki süreçlerin tamamlandığını ancak verilen kararlara karşın bunların kaldırılmadığını hatırlattı.

Wikipedia'ya çağrı yapan Sayan, "Wikipedia bilgiyi veriyorsa teyit de ediyor olması gerekir. Benim çağrım Wikipedia'nın kapanmasına sebep olan problemleri halletmesi, bu noktada gerekirse sistemin rehabilite edilmesidir. Bu anlamda yıllardır söylediğimiz, internette yalan haberle uluslararası mücadele konusunda son dönemde yaşanan gelişmeleri önemsiyoruz. Hatta bu eksikliği Wikipedia yöneticilerinin de görerek 'wikitribune' isimli inisiyatifi başlatmalarını olumlu buluyoruz. Yalan haberle mücadele hepimizin faydasına bir durumdur." diye konuştu.

Sayan, art niyetli editörler nedeniyle yanlış gündem maddelerinin tutulmasında ısrar edilmesini yanlış bulduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk içinde herkesin üzerine düşeni yapması gerekir. Kimse 'Ben Türk mahkemelerini tanımam' deme hakkına sahip değildir. Olay yargıya intikal ettiği için ben daha fazla konuşmak istemiyorum. Wikipedia'nın açılması yolunda üzerimize düşen her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu da belirtmek istiyorum."

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