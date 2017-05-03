Bu yıl 11'ncisi düzenlenen Digital Age Summit 2017, bugün başladı. Yarın son bulacak olan Digital Age Summit 2017 etkinliğine Marcus du Sautoy, Martin Wild, Jasmin Karataş, Jakob Langemark gibi dünyaca ünlü isimler konuşmacı olarak katıldı.



Zirvede, “Digital Humanization” temasıyla teknoloji ile insan hayatının birbirini nasıl etkilediği tartışıldı. Zirve kapsamında; Yapay Zeka, Robot, Algoritmalar, Otomasyon (Akıllı Sistemler), Sağlık, Finans, Giyilebilir Teknoloji, Akıllı Şehirler, Kullanıcı Deneyimi (Data Kullanımı), Artırılmış ve Sanal Gerçeklik, Mobil, Adblocking (Reklamın Geleceği), Pazarlama Teknolojileri, Design Thinking ve Sanat gibi konular ele alındı.



"ESAS OLAN ŞEY; KAPASİTELER VE GÜÇ DENGESİ"



"Dark Social" kavramı kapsamında konuşmacı olan WARC Pazarlama Direktörü Imaad Ahmed ve Deloitte Digital Sosyal Medya Danışmanı Monica Hu, şirketler için önemli açıklamalar yaptı.



Deloitte Digital UK'da Sosyal Medya Danışmanı Monica Hu, "Dark Social" konusunda şu açıklamalarda bulundu:



"Bazen bazı kurumlarda, tüketici ile diyalog kurmaya başladıklarında pazarlamaya başlıyorlar, dönüştürme oluyor, hizmet sunuyor ve belli ayarlamalar yapmakta güçlük çekiyorlar. Dolayısıyla buradaki güçlük, bu deneyimin nasıl kusursuz olduğunu belli etmek. Benim için burada esas olan şey, kapasiteler ve güç dengesi. Her şeyi baştan tüketici nezdinde araştırmak gerekiyor.



Siz başarılı olmak için bağ ve iletişim kurmak istiyorsunuz tüketicilerle. Müşteriyle olan yolculuğuna bakmanız ve tüketicinin en çok istediğine bakmak ve farklılıkların ne olduğunu tüketicilere vurgulamanız gerekiyor."





Ayrıntılar geliyor...

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER