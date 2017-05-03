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Surface Laptop ve Windows 10 S üzerinde Google erişimi sınırlandı

Microsoft yeni ürünleri Surface Laptop ve Windows 10 S işletim sistemini New York şehrindeki etkinlikle tanıttı. Lansman sonrasında ürünlerin özellikleri ve fiyatı kadar, Microsoft işletim sistemi ve tarayıcı ayarlarında Google ürünlerinin kullanılamayacak olması konuşuluyor

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Alper Öcal
Alper Öcal
www.haberturk.com

Microsoft, dün ABD'de gerçekleştirdiği lansmanla Google Chromebook ve Apple MacBook Air ile rekabet etmeyi ve pazardaki hakimiyetlerini kırmayı amaçladığı Surface Laptop serisinin yeni üyesini ve Windows 10S işletim sistemini tanıttı.

Microsoft tanıtımında yeni özelliklerin yanı sıra, kendi bilgisayarlarında Google için alınan sert önlemler dikkati çekiyor.

New York şehrinde yapılan lansmanda Surface Laptop bilgisayarların Windows işletim sisteminin daha hafif bir versiyonu olan yeni Windows 10 S kullanacağı açıklandı. Bu karar, Google'ın, HP, Samsung ve Acer gibi markalarla ürettiği ekonomik ve Chrome işletim sistemiyle çalışan dizüstü bilgisayarlarına karşı bir hamle olarak okunabilir. 

Microsoft, sadece donanım olarak değil yazılım olarak da Google karşısında kılıçları çekti. Surface Laptop bilgisayarlarda Google arama motorunun ve Chrome tarayıcının varsayılan seçenek olarak kullanılamayacağı belirtildi.

MICROSOFT SURFACE LAPTOP ÖZELLİKLERİ VE FİYATI?

Surface Laptop, üründen sorumlu üst düzey yönetici (CVP) Panos Panay tarafından ince ve hafif bir ultrabook olarak tanımlandı.

Surface Laptop donanımında 7. jenerasyon Intel işlemciler kullanıldı. Hem i5 hem de i7 seçenekleri mevcut. 3.4 milyon piksel ekran desteğiyle gelen Surface Laptop 1.35 inç büyüklüğünde LCD dokunmatik ekrana ve 3:2 görüntü oranına sahip. Panay, cihazın MacBook Air serilerine göre yüzde 50 daha hızlı olduğu iddiasında. 

SURFACE LAPTOP SEÇENEK 1 SEÇENEK 2 SEÇENEK 3 SEÇENEK 4
İŞLEMCİ Intel Core i5 Intel Core i5 Intel Core i7 Intel Core i7
BELLEK 128GB SSD 256GB SSD 256GB SSD 512GB SSD
RAM 4GB 8GB 8GB 16GB
GRAFİK Intel HD  620 Intel HD  620 Intel Iris Plus  640 Intel Iris Plus 640
RENK Platinyum

Platinyum, Bordo,

Kobalt Mavisi, Karbon Sarısı

 Platinyum Platinyum
FİYAT 999$ 1299$ 1599$ 2199$


Surface Laptop konik bir tasarıma sahip. Önden 9.9 mm ile başlayan kalınlık arka taraflarda 14.47 milimetreye çıkıyor. Bilgisayar sadece 1250 gram ağırlığında. Microsoft, batarya ömrü konusunda da 14.5 saat gibi üst düzey bir performans iddiasıyla geliyor. 

Cihazın standart versiyonu Intel Core i5 işlemci, 4GB RAM ve 128 GB SSD sabit diskle geliyor. Üst versiyonlarda ise sabit disk kapasitesi 1TB düzeyine kadar ulaşıyor. Bilgisayar için göze çarpan en büyük handikap ise USB Type C bağlantı yuvasının olmaması.

APPLE VE CHROMEBOOK REKABETİNDE HEDEF OKULLAR

Apple olmak üzere Surface Laptop, rakipleri karşısında kullanıcılarını renkli tasarımlarıyla da kendisine çekmeye çalışacak. Platinyum, şarap rengi, kobalt mavisi ve karbon sarısı bilgisayarlar satış seçenekleri arasında sunulmuş.

Alcantara klavyenin kullanıldığı dizüstü bilgisayarda hoparlör ızgarası ya da deliği görünmüyor. Ses, klavyenin altına gömülmüş ve tuşların arkasından dikey olarak yükseliyor. 

Google, hızlı işletim Chrome OS ile gelen ekonomik Chromebook ürünlerini büyük üreticilere lisanslayarak ABD pazarında büyük sıçrama yapmıştı. Microsoft da Google'ın izinden giderek benzer nitelikteki Windows 10 S işletim sistemini hazırladı ve Surface Laptop bilgisayarlarla birlikte kullanıcılarla buluşturma kararı aldı. 

Surface Laptop fiyat olarak da uçuk etiket ve üst düzey donanımlı Surface Pro ve Surface Book'a göre aşağıda ve bu açıdan da Apple'ın aynı kategorideki amiral gemisi MacBook Air ile rekabet amaçlanıyor. Microsoft yetkilileri, özellikle 189 dolardan satmayı planladığı giriş seviyesindeki 10 S ürünlerinde, fiyat avantajı nedeniyle okullarda tercih edilmeyi ve toptan satış yapmayı planlıyor. 

" Teknoloji öğretmenlerin sınıftaki çalışmalarının aksamamasına yardımcı olmalı. Eğitimcilerin daimi gereksinimleri var. Microsoft olarak bizim en büyük önceliğimiz bunlara odaklanmak." - Satya Nadella | Microsoft CEO

GOOGLE ÜRÜNLERİ VARSAYILAN OLARAK KULLANILAMAYACAK

Windows işletim sisteminden sorumlu olan Terry Myerson, yeni ürünleri olan Windows 10 S üzerinde Windows mağazasındaki herhangi bir tarayıcının kullanılabileceğini söylüyor. Öte yandan, Microsoft'un yeni işletim sisteminde varsayılan tarayıcı ayarlarının değiştirilmesine izin verilmiyor.

Bir .htm dosyasını açmak istediğinizde Microsoft Edge ile otomatik olarak açılacak. Yani bir başka uygulamadan ya da mail içerisinde bir linke tıklandığında kullanıcılar otomatik olarak Microsoft Edge'e yönlendirilecek.

Bir başka bir tarayıcı kullanılmak istense de bu durum değişmiyor. Google'ın bu durumda Chroma tarayıcısını Windows store üzerinde konumlandırıp konumlandırmayacağı merakla bekleniyor. 

Arama motorunda da Micosoft'un varsayılan Bing ayarı değiştirilemiyor. Edge ve Explorer adres çubuğunda arama yapıldığında sonuçlar sadece Bing ile görüntüleniyor. Google ve diğer arama motorlarının varsayılan seçenek olarak ayarlanmasının Microsoft'un sıkça sorulan sorular sayfasında engellendiği görünüyor.

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