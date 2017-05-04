TEKNOLOJİ

WhatsApp'ın çöküşüyle espri fırtınası başladı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 00:45:50 HABERTURK.COM

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2000
YORUMLAR 1
  • Misafir 12 dakika önce
    Telefonum sanki 1999 a döndü...İçimden bir ses fırlat at diyor....
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