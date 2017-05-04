Mobil mecralara 122 milyon TL reklam yatırımı yapıldı

2016 yılı Türkiye mobil reklam harcama araştırma raporu verilerini açıkladı. Nielsen Türkiye tarafından gerçekleştirilen araştırma raporu, mobil reklam gösterim adetleri ve yatırım tutarlarının yanı sıra; tercih edilen kanallar, önce çıkan reklam tipleri, sektörel dağılımlar gibi veriler içerdi.



Rapor verilerine göre, mobil içerik mecralarına yapılan reklam yatırımları 122 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Facebook, Twitter, Google arama, Youtube gibi sosyal paylaşım ve arama mecraları, rapor hesaplamalarının dışında tutuldu.



Reklam harcamalarının 89.1 milyon TL'lik kısmı, 'Premium' reklamlarda gerçekleşti. Bu çalışmalar ile elde edilen görüntülenme sayısı, 6,7 milyar oldu. Programatik olarak tabir edilen ve reklam alım-satım sürecinin insanlar yerine makineler arasında gerçekleştiği sistem üzerinden sunulan mobil reklamlarda ise 32.9 Milyon TL harcama ve 15.5 milyar görüntüleme gerçekleşti.

Araştırmaya göre telekomünikasyon sektörü, yüzde 24 pay ile mobil reklamları en çok değerlendiren iş kolu olarak öne çıktı. Telekomünikasyonu yüzde 6'lık bir payla otomotiv, ulaşım ve yan sanayi izlerken, kozmetik ve kişisel bakım, finans, yayıncılık, inşaat ve dekorasyon hizmetleri yüzde 5'er paya sahip bulundu. Gıda ve yayıncılık sektörlerinin payı yüzde 4, tekstil sektörünün payı ise yüzde 3 seviyesinde oldu.

Premium reklamların 6,7 milyar görüntülenme adedi ve 89,1 milyon TL olarak gerçekleşen reklam harcamalarında, tam sayfa kreatif tipi yüzde 39 pay aldı. Standart bannerların gelirlerdeki payı yüzde 37, gösterim oranı ise yüzde 56 olarak belirlendi. Yüzde 5 ile daha düşük bir görüntülenme payına, ancak daha yüksek etkiye sahip videoların gelirlerdeki payı da yüzde 24 olarak gerçekleşti.

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Araştırma raporundaki bir diğer ilginç veri de mobil uygulamalara yönelik reklam harcamalarının yüzde 69'unun IOS cihazlardan yapılması. Buna karşın Android tabanlı mobil cihazlara yapılan harcamalar yüzde 31 seviyesinde kaldı.