Serdar Kuzuloğlu moderatörlğünde “Digital Humanization” temasıyla gerçekleşen ve Ciner Medya 360'ın medya ana sponsoru olduğu Digital Age Summit 2017’de yapay zekadan robotlara, otonom araçlardan akıllı teknolojilerin sektörel etkilerine kadar teknolojinin geldiği noktanın insanın hayatına olumlu etkileri ele alındı.

Sabah pilates seansıyla başlayan Digital Age Summit 2017’de kahve araları da “iyi yaşam için kısa bir mola” temalı sürprizlerle renklendi. Zirvenin “İyi Yaşam Elçisi” Dilara Koçak sağlıklı yaşam tüyoları verdiği YouTube canlı yayınıyla fark yarattı.

Etkinliğin ilk gününün ilgi çeken isimleri Oxford Üniversitesi Matematik Profesörü Prof. Dr. Marcus du Sautoy, Accenture Digital Interactive Stratejik Tasarım ve Oyunlaştırma Danışmanı Jasmin Karataş ve Max Planck Institute Direktörü, Carnegie Mellon University Öğretim Üyesi, nanoGriptech Kurucusu Metin Sitti oldu.

Etkinliğin öne çıkan anlarından biri de Türk Telekom Pazarlama İletişimi Direktörü Gelincik Orhan ve Ronaldo reklamlarından tanıdığımız Ümmiye Koçak’ın sohbeti oldu. “Sen yeter ki hayal @” isimli panelde Ümmiye Koçak hayallerini nasıl gerçekleştirdiğini anlatarak dinleyicileri hem kahkaha hem göz yaşlarına boğdu.

Hissiyat anlamında makineler insanlar gibi davranabilir mi?

Son birkaç yılda insan ve dijital etkileşim açısından oyunun ciddi anlamda değiştiğini vurgulayan Oxford Üniversitesi Matematik Profesörü Prof. Dr. Marcus du Sautoy, algoritmaların hissiyat anlamında makinelerin insanlar gibi davranıp davranamayacağı sorusunu yanıtlamaya çalıştığını belirtti. Du Sautoy’un “Algoritmalar: Modern Yaşamın Sırları” başlıklı sunumuna göre algoritmalar binlerce yıldır kullanılıyor ancak önemli olan, yöntemlerin incelenmesi ve bir yöntemin ne zaman, ne için kullanıldığını anlamak. Du Sautoy, algoritmaların nasıl işlediğini seyirciler arasından gönüllülerle, kadınların erkek seçimi üzerinden gösterdi. Bu algoritma, her iki tarafın da iyi sonuçlar elde edebilmesi için bugün hastaneler tarafından kullanılıyor ve eskiden stajyer doktorlar hastaneleri seçerken, bugün hastaneler stajyer doktorlara teklifte bulunuyor.

Oyunlaştırma, World of Warcraft ile başladı

Accenture Digital Interactive Stratejik Tasarım ve Oyunlaştırma Danışmanı Jasmin Karataş, dijital oyunlaştırmanın 2012 yılında, tek bir devrim niteliğindeki oyunla başladığını dile getirdi: World of Warcraft. Karataş, insanoğlunun evrimine bakıldığında 5,6 milyon yıldır oyun oynandığını ancak önemli olanın bunun nedeninin bulunması olduğunu belirtti. Gerçeğe erişmemizi sağlayan oyunlaştırmanın ne olduğunu sorgulayan Karataş, “Oyunların motive edici yanı, zorlayıcı olmaları. Esasında bütün bunlar bizimle bağlantılı, motivasyon ve davranışla ilgili. Bu nedenle bizim motivasyonun ne olduğu ve değiştirmek istediğimiz davranışı belirleyerek oyun tasarlamamız gerekiyor. Bunu da insanların kendisine sormalıyız. İnsanların ne için, ne uğruna uğraştıklarını tespit ederek, oyun tasarımını dikkatli bir şekilde yapmalıyız” dedi.

Damarlarımızda gezebilen mikro robotlar hastalıklarımızı tedavi edecek

Max Planck Institute Direktörü, Carnegie Mellon University Öğretim Üyesi, nanoGriptech Kurucusu Metin Sitti, “Akıllı Minyatür Robotlar ve Tıbbi Uygulamalar” başlıklı sunumunda tıp alanında kullanılmak üzere geliştirilen küçük robotlardan bahsetti. Son 20 yıldır en büyük başarının insanları kesmeden ameliyat yapan sistemlerin olduğunu vurgulayan Sitti, robotların tedavi süresini ve riski azaltmak üzere, doktorlara yardımcı olacak şekilde tasarlandığını söyledi. Sitti, “Şu ana kadar 300 milyondan fazla operasyon bu robotlarla yapıldı. İnsanların midesinde, bağırsağında gezebilen bu robotlar doktorların ulaşamadığı bölgelere ulaşabiliyor ve insanlara zarar vermeden işlem yapabiliyorlar. Amacımız, gözle görülmeyecek kadar küçük, zarar vermeden vücudun çok küçük alanlarına girebilecek robotlar geliştirmek” dedi.

Öğleden sonraki oturumlar da Ciner Grubu, Bilgi Grubu Başkanı ve IAB Başkanı Dr. Mahmut Kurşun’un moderatörlüğünde Marka Güvenliği paneliyle başladı.

Digital Age Summit 2017’nin ilk gününde büyük ilgi gören workshop’lar da Jasmin Karataş ile “Gamification in a Box,” “Yapı Kredi Future Hub” ve “Chatbotlar ve Omnichannel Stratejisi” etkinlikleri oldu. “Etkili Influencer İşbirlikleri için Yol Haritası” paneli de katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Digital Age Summit 2017’nin ikinci gününde sunum yapacak isimler arasında Xerox Parc CEO’su Dr. Tolga Kurtoğlu, Atombank CEO’su Mark Mullen, Hello Group Kurucu ve CEO’su Jakob Langemark ve MadiamaktSaturn Retail Group CDO’su Martin Wild olacak.