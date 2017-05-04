'Esnek mermi yolu' dünya pazarına açılacak

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Dünyada en çok kullanılan kalibreler için esnek mermi yolu tedarikçisi konumuna geldiklerine işaret eden Öner, şöyle konuştu:

"Ürün yelpazemizi, rakiplerimizde olmayan kalibreler ile genişleterek, rekabet avantajını lehimize çevirdiğimizi düşünüyoruz. Bu çalışmalarımızda edindiğimiz bilgi ve tecrübemizi, özel projelerde ya da şimdiye kadar esnek mermi yolu yapılmamış tüm mühimmat için kullanmaya hazır durumdayız.