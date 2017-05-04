'Esnek mermi yolu' dünya pazarına açılacak

Türk savunma sanayisinin yerlileştirme ve millileştirme projelerinden biri olarak ortaya çıkan esnek mermi yolu, kendini ispatlamasının ardından genişleyen ürün ailesi ve rekabet gücüyle yurt dışı pazarlara açılmaya hazırlanıyor.
Ar-Ge çalışmalarını ODTÜ Teknokent'te sürdüren mühendislik şirketi ANOVA, savunma ve havacılık sanayisindeki yerlileştirme ve millileştirme projelerinin ilk ürünü esnek mermi yolu ailesinin son üyesi olan 7,62x51 milimetre kalibre esnek mermi yolunun üretimini de başarıyla tamamladı.
Geçen ay içerisinde yapılan atışlı testleri başarı ile geçen firma, böylelikle 7,62 milimetreden 40 milimetreye kadar 8 farklı kalibreyi kapsayan esnek mermi yolu ürün ailesini tamamlamış oldu.
ANOVA’nın, 7,62x51 milimetre de dahil olmak üzere esnek mermi yolu ürün ailesinin tüm üyeleri, 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2017) sergilenecek.
Esnek mermi yolu, mermiyi mermi kutusundan alıp, silahın ağzına kadar taşıyan bir mekanizma olarak kullanılıyor. Kullanılan silahın konfigürasyonuna göre, farklı kalibrelerdeki mermiler için esnek mermi yoluna ihtiyaç duyuluyor. Üründeki sürtünme ve takılma gibi bir durum, doğrudan silahın performansına yansıyor. Bu nedenle esnek mermi yolu oldukça hassas ve kritik bir unsur olarak öne çıkıyor.