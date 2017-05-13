TEKNOLOJİ

IDEF'te silah stantları büyük ilgi gördü

04 Mayıs 2017 Perşembe, 17:43:37

13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında en çok ziyaretçi ağırlayan stantlar silah stantları oldu

  • 1 IDEF'te silah stantları büyük ilgi gördü
    1 | 198

    Özgün savunma sanayisi ürünlerinin sergilendiği IDEF 2017'ye katılan 818 firma arasında Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ, Samsun Yurt Savunma Sanayi Ticaret AŞ ve Trabzon Silah Sanayi AŞ (TİSAŞ) gibi yerli kuruluşlar da yer aldı. Firmalar, mevcut ürünlerinin yanı sıra ürettikleri yeni tabancaları ziyaretçilerin beğenisine sundu.

  • 2 IDEF'te silah stantları büyük ilgi gördü
    2 | 198

    Hem bireysel hem firma düzeyinde yoğun katılımın olduğu fuarda, ziyaretçiler en fazla silah stantlarına ilgi gösterdi.

  • 3 IDEF'te silah stantları büyük ilgi gördü
    3 | 198

    Sarsılmaz Silah Sanayi İthalat Müdürü Hakan Özadalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır IDEF'e katıldıklarını, her fuarda gördükleri yoğun ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

  • 4 IDEF'te silah stantları büyük ilgi gördü
    4 | 198

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Teşkilatına silah tedarik ettiklerini söyleyen Özadalı, bütün ürünlerinin tek tek test edildiğini ve zorlaştırılmış tüm testlerden kusursuz şekilde geçtiğini bildirdi.

  • 5 IDEF'te silah stantları büyük ilgi gördü
    5 | 198

    Özadalı, şöyle devam etti:

    "Tabanca olarak 50 çeşit ürünümüz, piyade tüfeğimiz, makineli silahımız var. Savunma sanayisinde bu ürünleri üreten tek özel firmayız. Özel sektör olarak tamamıyla savunma sanayisine burada hizmet ediyoruz. 

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI