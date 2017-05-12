TEKNOLOJİ

Roketsan'dan güdümlü füze açıklaması

04 Mayıs 2017 Perşembe, 17:43:37

Roketsan, güdümlü füze teknolojisi hakkında son gelişmeleri açıkladı

  • 1 Roketsan'dan güdümlü füze açıklaması
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    ROKETSAN'ın son dönemde geliştirdiği güdümlü yerli füzeler bu yıl içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterindeki yerini alacak.

  • 2 Roketsan'dan güdümlü füze açıklaması
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    ROKETSAN Pazar Geliştirme ve Tanıtım Direktörü Hüdai Özdamar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1988'de başladıkları faaliyetler kapsamında ilk etapta güdümsüz topçu roketlerini TSK'ya teslim ettiklerini söyledi. Özdamar'ın verdiği bilgilere göre şu anda ise güdümlü versiyonlar envantere teslim ediliyor ve güdümsüz bombaları güdümlü hale getiren TEBER güdüm kitleri de bu yıl içinde teslim edilecek.

  • 3 Roketsan'dan güdümlü füze açıklaması
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    ROKETSAN'nın üretimini yaptığı bu sistemlerin özgün, Türk mühendislerinin tasarımı ve üretimiyle gerçekleştirildiğini vurgulayan Özdamar, "Bunlar büyük oranda Türk savunma sanayisinin komponentleri kullanılarak yapılan üretimler. İlk başlarda yapmış olduğumuz güdümsüz sistemlerin, teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık güdümlü versiyonlarının envantere teslimatlarını yapılmaya başladık. Özellikle 122 milimetrelik, 300 milimetrelik ve daha büyük çapta 600 milimetrelik sistemlerimizin şu anda TSK teslimatı gerçekleştirildi ve seri üretimi devam ediyor." dedi.

  • 4 Roketsan'dan güdümlü füze açıklaması
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    TEBER GÜDÜM KİTİ

    Topçu roketlerinin yanında taktik füze sistemlerinin de hem TSK, hem de yurt dışı dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetleri tarafından operasyonel olarak kullanıldığını belirten Özdamar, son dönemde geliştirilen füzelere ilişkin şu bilgileri verdi:

    "2,75 inç CİRİT lazer güdümlü füzemiz, insansız hava araçlarından atılan MAM-L akıllı füzemiz, helikopterlerden, kara araçlarından ve hava platformlarından atılan uzun menzilli antitank füzelerimiz, kara araçlarından, tripoddan atılan orta menzilli antitank füzelerimiz, savaş uçaklarından atılan 250 kilometre menzilli stand-off SOM füzesi, hava araçlarından, savaş uçaklarından bırakılacak güdümsüz bombaları güdümlü hale getiren TEBER güdüm kitlerimiz, bu yıl içerisinde tamamı TSK envanterinde olacak."

  • 5 Roketsan'dan güdümlü füze açıklaması
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    KAAN FÜZESİ

    Fuarda ilk kez KAAN füzesinin mühimmat ve silah sistemini sergilediklerini ifade eden Özdamar, "Bir süredir envanterde olan bir sistemimiz. 200 kilometreden daha uzun menzillere çok hassas atım gerçekleştirebilen, harp başlığı etkinliği açısından hedef bölgesinde beklenen tesiri sağlayan bir füzemiz. Özgün milli komponentler kullanarak üretmiş olduğumuz, yazılımından üzerindeki tüm komponentlere kadar ROKETSAN tarafından üretilip teslim edilen bir sistem." diye konuştu.

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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YORUMLAR 18
  • Misafir 2 saat önce
    Butun bunlari 1923 ten itibaren yapmaya baslamamiz gerekiyordu, ABD ve Avrupa bizi engelledi,gec olmasina ragmen buna da sukurler olsun,emegi gecen herkesin alnindan oper cani gonulden tebrik ederim.
  • Misafir 17 saat önce
    Yolunuz acik olsun ulkemiz daha da guvenlikli olacak
  • Misafir 18 saat önce
    başkasının yumruğunu yemeyen, kendi yumruğunu balyoz sanırmış.
  • Misafir 18 saat önce
    menzili nekadar mis bu füzenin çok merak ettim
  • Misafir 16 saat önce
    280 km
  • Misafir 18 saat önce
    helal olsun
  • Misafir 20 saat önce
    Elbette Milli Savaş Sanayimizi güçlendiren Reis'imizi tarih yazacaktır. Düşmanlarımız istemese de!
  • Misafir 10 Mayıs 2017 Çarşamba 11:28
    ekonomide iyileşme olmadan halkın satınalma gücü refahı yükseltilmeden herşey projeden ibaret kalır
  • Misafir 09 Mayıs 2017 Salı 10:14
    Allah Devletimizi Korusun.Çok şükür Ülke için çalışan insanlar var.
  • Misafir 08 Mayıs 2017 Pazartesi 16:30
    Bunlar tamam ama yetmez atom bombası istiyoruz.!!
  • Misafir 10 Mayıs 2017 Çarşamba 03:42
    atom bombamız mevcut ancak kıtalararası balistik füzemiz eksikti çalışmalar mevcut..bilemiyorum ama belki onu da yapmış olabilirler..tek noksanımız kaldı uzaydaki yapacaklarımız diyelim..
  • Misafir 08 Mayıs 2017 Pazartesi 16:29
    Çok şükür bu günleri de gördük. Allah Devletimize ve Milletimize güç kuvvet versin.
  • Misafir 08 Mayıs 2017 Pazartesi 16:28
    Teşekkürler güzel ülkeme hizmet edenlere.
  • Misafir 08 Mayıs 2017 Pazartesi 16:28
    Allah Emeği Geçen herkesten Razı olsun..
  • Misafir 08 Mayıs 2017 Pazartesi 16:27
    Önceden Vay be adamlar ne yapmış Derdik, Şimdi Allah'a Şükür biz yapıyoruz... Hamd olsun Bu günlere
  • Misafir 07 Mayıs 2017 Pazar 15:59
    Bir cihan ulkesi olan vatanim Turkiye ile guru duyuyorum,durmak yok daha yapilacak cok isimiz var.
  • Misafir 06 Mayıs 2017 Cumartesi 13:11
    Güvenlik önemli elbette,aslolan ekonomi savaşını kazanmak.
  • Misafir 05 Mayıs 2017 Cuma 20:40
    türkiyemle gurur duydum bravo
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