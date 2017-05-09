TEKNOLOJİ

TSK'dan 'Hürkuş C' uçağına 24 adetlik sipariş

04 Mayıs 2017 Perşembe, 17:43:37

TAI tarafından tasarlanan Hürkuş uçağının silahlı modeli "Hürkuş C" için Kara Kuvvetleri Komutanlığı 12’si kesin, 12’si de opsiyon toplam 24 adet sipariş veriyor

  • 1 TSK'dan 'Hürkuş C' uçağına 24 adetlik sipariş
    1 | 150

    Kanat ve gövde altında milli mühimmatlardan Roketsan tarafından geliştirilen Cirit, UMTAS füzeleri ile HGK-3, KGK-82 gibi bombaları taşıyabilen uçağın ilk testi geçen ay başarıyla tamamlanmıştı. Test aşamasının hızla tamamlanmasından sonra Kara Kuvvetleri için üretim başlayacak.

  • 2 TSK'dan 'Hürkuş C' uçağına 24 adetlik sipariş
    2 | 150

    Taarruz helikopterlerine göre çok daha hızlı olan Hürkuş, F-16’larla yapılan operasyonların daha düşük maliyetlerle gerçekleştirilmesini sağlayacak. 12 uçağın teslimatından sonra ikinci 12 uçaklık paketin de kesin siparişe çevrilmesi hedefleniyor.

  • 3 TSK'dan 'Hürkuş C' uçağına 24 adetlik sipariş
    3 | 150

    Tek motorlu, turboprop motorlu bu tür savaş uçakları, pahalı uçaklar alamayan veya operasyon maliyetlerini düşük tutmak isteyen ülkeler tarafından tercih ediliyor. Pilotajı kolay olan bu uçaklar, uçuş eğitimlerinde de kullanılıyor. Hürkuş’un rakipleri arasında Amerikan T-6 Texan II ve Brezilyalı Emrbraer Super Tucano uçakları bulunuyor.

  • 4 TSK'dan 'Hürkuş C' uçağına 24 adetlik sipariş
    4 | 150

    TÜRK MÜHENDİSLER TASARLADI

  • 5 TSK'dan 'Hürkuş C' uçağına 24 adetlik sipariş
    5 | 150

    Proje Geçen yıl Hürkuş’un ilk modeli ‘A’, Avrupa Havacılık ve Uzay Ajansı EASA’dan onay olan ilk Türk hava aracı olmuştu.

     

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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YORUMLAR 8
  • Misafir 17 saat önce
    Bunlar tamam ama yetmez atom bombası istiyoruz.!!
  • Misafir 17 saat önce
    Çok şükür bu günleri de gördük. Allah Devletimize ve Milletimize güç kuvvet versin.
  • Misafir 17 saat önce
    Teşekkürler güzel ülkeme hizmet edenlere.
  • Misafir 17 saat önce
    Allah Emeği Geçen herkesten Razı olsun..
  • Misafir 17 saat önce
    Önceden Vay be adamlar ne yapmış Derdik, Şimdi Allah'a Şükür biz yapıyoruz... Hamd olsun Bu günlere
  • Misafir 07 Mayıs 2017 Pazar 15:59
    Bir cihan ulkesi olan vatanim Turkiye ile guru duyuyorum,durmak yok daha yapilacak cok isimiz var.
  • Misafir 06 Mayıs 2017 Cumartesi 13:11
    Güvenlik önemli elbette,aslolan ekonomi savaşını kazanmak.
  • Misafir 05 Mayıs 2017 Cuma 20:40
    türkiyemle gurur duydum bravo
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