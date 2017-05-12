TEKNOLOJİ

Türkiye denizlerde geleceğe hazırlanıyor

04 Mayıs 2017 Perşembe, 17:43:37

Türkiye'de ve yurt dışında önemli deniz projeleri yürüten STM, ihtiyaçları da dikkate alarak hava savunma fırkateyni ve denizaltı tasarladı

  • 1 Türkiye denizlerde geleceğe hazırlanıyor
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    STM Genel Müdürü Davut Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzerinde çalıştıkları hava savunma fırkateyninin 4 bin 500 ve 6 bin tonluk versiyonları bulunduğunu söyledi.

  • 2 Türkiye denizlerde geleceğe hazırlanıyor
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    Fırkateynin 4 bin 500 tonluk versiyonunu 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) da sergilediklerini ifade eden Yılmaz, "Aslında hep konuştuğumuz gerçek bir uçak gemisi olabilecek tarzdaki bir proje bu. Projeyi yaklaşık 2 yıldır devam ettiriyoruz. Şu anda belli olgunluğa geldi, yakın zamanda havuz testlerine başlayacağız. Dolayısıyla fırkateyn anlamında, ilk yerli fırkateyn anlamında çok ciddi iyi bir noktaya geldik." dedi.

  • 3 Türkiye denizlerde geleceğe hazırlanıyor
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    STM'nin 150 metre boyunda ve 4 bin 500 ton ağırlığındaki fırkateyn tasarımında birkaç unsur dikkati çekiyor. Gemi hızı 32 deniz miline göre tasarlandı. Geminin ana vurucu özelliğini hava savunma harbi füzeleri oluşturuyor. Bunlar, dikey lançerden ateşlenip 80 kilometreye kadar hava sahasında görev yapabilecek ve bölgedeki deniz unsurlarını koruma kabiliyetine sahip olacak. 

  • 4 Türkiye denizlerde geleceğe hazırlanıyor
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    Gemide 3 boyutlu radar yerleşimi ve buna bağlı direk tasarımı yapıldı. Türkiye'de geliştirilmekte olan Çok Amaçlı Faz Dizinli Radar'ın buraya monte edilmesi hedeflendi. Geliştirilen yerli füzeler ile uzun menzilde düşman hedeflerine atış yapabilecek fırkateyne, helikopter konuşlandırabilecek. Fırkateynin baş tarafında 127 milimetre bir top, 32 adet hücreye sahip hava savunma harbi füzeleri yerleştirildi. Gemide baş ve kıç tarafında füze tehdidine karşı nokta savunma silahları bulunuyor. Bunlar füzeli veya çok namlulu makineli tüfek sistemlerinden oluşabilecek.

  • 5 Türkiye denizlerde geleceğe hazırlanıyor
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    DENİZALTININ ÖZELLİKLERİ

    Türkiye'nin deniz harp sanayisine yönelik çalışmalarının önemli ayaklarından bir tanesi de denizaltı dizaynı yapmak ve geliştirmek. Savunma Sanayii Müsteşarlığı öncülüğünde STM tarafından bu yönde çalışmalar yürütülüyor. Bu çabaların sonunda ilk konsept denizaltı dizayn çalışması yapıldı. Bin 700 tonluk bir denizaltı tasarlandı. Denizaltıdaki yerleşime ilişkin ön dizayn çalışması yapıldı, ardından analiz ve hesaplamaları gerçekleştirildi. Denizaltı ayrıca yeni teknoloji unsurlarının getirmiş olduğu havadan bağımsız tahrik ünitesinin birçok elemanını yerli imkanlarla üretmek üzere tasarlandı.

     

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    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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YORUMLAR 19
  • Misafir 3 saat önce
    Yeter ki iste Türkiyem senin başaramayacağın bir şey yok Allahın izni ile....
  • Misafir 5 saat önce
    Butun bunlari 1923 ten itibaren yapmaya baslamamiz gerekiyordu, ABD ve Avrupa bizi engelledi,gec olmasina ragmen buna da sukurler olsun,emegi gecen herkesin alnindan oper cani gonulden tebrik ederim.
  • Misafir 20 saat önce
    Yolunuz acik olsun ulkemiz daha da guvenlikli olacak
  • Misafir 22 saat önce
    başkasının yumruğunu yemeyen, kendi yumruğunu balyoz sanırmış.
  • Misafir 22 saat önce
    menzili nekadar mis bu füzenin çok merak ettim
  • Misafir 19 saat önce
    280 km
  • Misafir 22 saat önce
    helal olsun
  • Misafir 23 saat önce
    Elbette Milli Savaş Sanayimizi güçlendiren Reis'imizi tarih yazacaktır. Düşmanlarımız istemese de!
  • Misafir 10 Mayıs 2017 Çarşamba 11:28
    ekonomide iyileşme olmadan halkın satınalma gücü refahı yükseltilmeden herşey projeden ibaret kalır
  • Misafir 09 Mayıs 2017 Salı 10:14
    Allah Devletimizi Korusun.Çok şükür Ülke için çalışan insanlar var.
  • Misafir 08 Mayıs 2017 Pazartesi 16:30
    Bunlar tamam ama yetmez atom bombası istiyoruz.!!
  • Misafir 10 Mayıs 2017 Çarşamba 03:42
    atom bombamız mevcut ancak kıtalararası balistik füzemiz eksikti çalışmalar mevcut..bilemiyorum ama belki onu da yapmış olabilirler..tek noksanımız kaldı uzaydaki yapacaklarımız diyelim..
  • Misafir 08 Mayıs 2017 Pazartesi 16:29
    Çok şükür bu günleri de gördük. Allah Devletimize ve Milletimize güç kuvvet versin.
  • Misafir 08 Mayıs 2017 Pazartesi 16:28
    Teşekkürler güzel ülkeme hizmet edenlere.
  • Misafir 08 Mayıs 2017 Pazartesi 16:28
    Allah Emeği Geçen herkesten Razı olsun..
  • Misafir 08 Mayıs 2017 Pazartesi 16:27
    Önceden Vay be adamlar ne yapmış Derdik, Şimdi Allah'a Şükür biz yapıyoruz... Hamd olsun Bu günlere
  • Misafir 07 Mayıs 2017 Pazar 15:59
    Bir cihan ulkesi olan vatanim Turkiye ile guru duyuyorum,durmak yok daha yapilacak cok isimiz var.
  • Misafir 06 Mayıs 2017 Cumartesi 13:11
    Güvenlik önemli elbette,aslolan ekonomi savaşını kazanmak.
  • Misafir 05 Mayıs 2017 Cuma 20:40
    türkiyemle gurur duydum bravo
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