Türkiye denizlerde geleceğe hazırlanıyor

STM Genel Müdürü Davut Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzerinde çalıştıkları hava savunma fırkateyninin 4 bin 500 ve 6 bin tonluk versiyonları bulunduğunu söyledi.
Fırkateynin 4 bin 500 tonluk versiyonunu 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) da sergilediklerini ifade eden Yılmaz, "Aslında hep konuştuğumuz gerçek bir uçak gemisi olabilecek tarzdaki bir proje bu. Projeyi yaklaşık 2 yıldır devam ettiriyoruz. Şu anda belli olgunluğa geldi, yakın zamanda havuz testlerine başlayacağız. Dolayısıyla fırkateyn anlamında, ilk yerli fırkateyn anlamında çok ciddi iyi bir noktaya geldik." dedi.
STM'nin 150 metre boyunda ve 4 bin 500 ton ağırlığındaki fırkateyn tasarımında birkaç unsur dikkati çekiyor. Gemi hızı 32 deniz miline göre tasarlandı. Geminin ana vurucu özelliğini hava savunma harbi füzeleri oluşturuyor. Bunlar, dikey lançerden ateşlenip 80 kilometreye kadar hava sahasında görev yapabilecek ve bölgedeki deniz unsurlarını koruma kabiliyetine sahip olacak.
Gemide 3 boyutlu radar yerleşimi ve buna bağlı direk tasarımı yapıldı. Türkiye'de geliştirilmekte olan Çok Amaçlı Faz Dizinli Radar'ın buraya monte edilmesi hedeflendi. Geliştirilen yerli füzeler ile uzun menzilde düşman hedeflerine atış yapabilecek fırkateyne, helikopter konuşlandırabilecek. Fırkateynin baş tarafında 127 milimetre bir top, 32 adet hücreye sahip hava savunma harbi füzeleri yerleştirildi. Gemide baş ve kıç tarafında füze tehdidine karşı nokta savunma silahları bulunuyor. Bunlar füzeli veya çok namlulu makineli tüfek sistemlerinden oluşabilecek.
DENİZALTININ ÖZELLİKLERİ
Türkiye'nin deniz harp sanayisine yönelik çalışmalarının önemli ayaklarından bir tanesi de denizaltı dizaynı yapmak ve geliştirmek. Savunma Sanayii Müsteşarlığı öncülüğünde STM tarafından bu yönde çalışmalar yürütülüyor. Bu çabaların sonunda ilk konsept denizaltı dizayn çalışması yapıldı. Bin 700 tonluk bir denizaltı tasarlandı. Denizaltıdaki yerleşime ilişkin ön dizayn çalışması yapıldı, ardından analiz ve hesaplamaları gerçekleştirildi. Denizaltı ayrıca yeni teknoloji unsurlarının getirmiş olduğu havadan bağımsız tahrik ünitesinin birçok elemanını yerli imkanlarla üretmek üzere tasarlandı.