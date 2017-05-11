TEKNOLOJİ

Türkiye Sinop'ta füze denemesi yaptı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 17:43:37

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye'nin ilk uzun menzilli füzesi Bora'nın Sinop'ta başarıyla test edildiği açıkladı

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    Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, A Haber canlı yayınında Sinop'ta gerçekleştirilen füze denemesi hakkında bilgi verdi. Sinop'da gerçekleştirilen testte atışın başarılı olduğunu ifade eden Işık, "Türkiye artık kendi füzesini yapma durumuna geldi, gurur duyuyoruz" dedi.

  • 2 Türkiye Sinop'ta füze denemesi yaptı
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    BORA FÜZESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

    Roketsan tarafından geliştirilen Bora füzesi  610 mm çaplı. Sistem, yüksek teknoloji ürünü seyrüsefer ve otomatik tevcih sistemleri sayesinde at ve uzaklaş taktiğini başarıyla uyguluyor. Sistem, farklı marka ve modellerde araç, telsiz, güç sistemi, seyrüsefer sistemi gibi alt sistemlere sahip olacak şekilde kullanıcının lojistik altyapısı ve ihtiyaçlarına göre farklı versiyonlarda tasarlanabiliyor.

  • 3 Türkiye Sinop'ta füze denemesi yaptı
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    GÖKLERDEKİ GÜCÜMÜZ 'GÖKTUĞ' GELİYOR

    TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) Türkiye’nin ilk “havadan havaya” ateşlenen füzesini geliştirdi. Füzeye “Göktuğ” adı verildi. Geliştirilen teknoloji “güdümlü füzelerin nirvanası” olarak nitelendiriliyor.Göktuğ’ hareket halinde uçaktan atılıyor ve diğer uçağı vurabiliyor.

  • 4 Türkiye Sinop'ta füze denemesi yaptı
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    Göktuğ füzesi ‘Varyant-1’ ve ‘Varyant- 2’ olmak üzere farklı menzil özelliklerinde üretilecek. Varyant-1 orta ve uzun menzilde, Varyant-2 kısa ve orta menzilde etkili olacak şekilde geliştirildi. 

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    Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre havadan havaya güdümlü füzeler, hareket halindeki bir uçaktan ateşlenerek hareket halindeki bir diğer uçağı takip ederek vurması nedeniyle üst düzey füze teknolojisi gerektiriyor ve bu nedenle de ‘güdümlü füzelerin nirvanası’ diye nitelendiriliyor.

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

 

 

 

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YORUMLAR 15
  • Misafir 5 dakika önce
    başkasının yumruğunu yemeyen, kendi yumruğunu balyoz sanırmış.
  • Misafir 7 dakika önce
    menzili nekadar mis bu füzenin çok merak ettim
  • Misafir 9 dakika önce
    helal olsun
  • Misafir 2 saat önce
    Elbette Milli Savaş Sanayimizi güçlendiren Reis'imizi tarih yazacaktır. Düşmanlarımız istemese de!
  • Misafir 10 Mayıs 2017 Çarşamba 11:28
    ekonomide iyileşme olmadan halkın satınalma gücü refahı yükseltilmeden herşey projeden ibaret kalır
  • Misafir 09 Mayıs 2017 Salı 10:14
    Allah Devletimizi Korusun.Çok şükür Ülke için çalışan insanlar var.
  • Misafir 08 Mayıs 2017 Pazartesi 16:30
    Bunlar tamam ama yetmez atom bombası istiyoruz.!!
  • Misafir 10 Mayıs 2017 Çarşamba 03:42
    atom bombamız mevcut ancak kıtalararası balistik füzemiz eksikti çalışmalar mevcut..bilemiyorum ama belki onu da yapmış olabilirler..tek noksanımız kaldı uzaydaki yapacaklarımız diyelim..
  • Misafir 08 Mayıs 2017 Pazartesi 16:29
    Çok şükür bu günleri de gördük. Allah Devletimize ve Milletimize güç kuvvet versin.
  • Misafir 08 Mayıs 2017 Pazartesi 16:28
    Teşekkürler güzel ülkeme hizmet edenlere.
  • Misafir 08 Mayıs 2017 Pazartesi 16:28
    Allah Emeği Geçen herkesten Razı olsun..
  • Misafir 08 Mayıs 2017 Pazartesi 16:27
    Önceden Vay be adamlar ne yapmış Derdik, Şimdi Allah'a Şükür biz yapıyoruz... Hamd olsun Bu günlere
  • Misafir 07 Mayıs 2017 Pazar 15:59
    Bir cihan ulkesi olan vatanim Turkiye ile guru duyuyorum,durmak yok daha yapilacak cok isimiz var.
  • Misafir 06 Mayıs 2017 Cumartesi 13:11
    Güvenlik önemli elbette,aslolan ekonomi savaşını kazanmak.
  • Misafir 05 Mayıs 2017 Cuma 20:40
    türkiyemle gurur duydum bravo
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