Türkiye Sinop'ta füze denemesi yaptı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, A Haber canlı yayınında Sinop'ta gerçekleştirilen füze denemesi hakkında bilgi verdi. Sinop'da gerçekleştirilen testte atışın başarılı olduğunu ifade eden Işık, "Türkiye artık kendi füzesini yapma durumuna geldi, gurur duyuyoruz" dedi.
BORA FÜZESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Roketsan tarafından geliştirilen Bora füzesi 610 mm çaplı. Sistem, yüksek teknoloji ürünü seyrüsefer ve otomatik tevcih sistemleri sayesinde at ve uzaklaş taktiğini başarıyla uyguluyor. Sistem, farklı marka ve modellerde araç, telsiz, güç sistemi, seyrüsefer sistemi gibi alt sistemlere sahip olacak şekilde kullanıcının lojistik altyapısı ve ihtiyaçlarına göre farklı versiyonlarda tasarlanabiliyor.
GÖKLERDEKİ GÜCÜMÜZ 'GÖKTUĞ' GELİYOR
TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) Türkiye’nin ilk “havadan havaya” ateşlenen füzesini geliştirdi. Füzeye “Göktuğ” adı verildi. Geliştirilen teknoloji “güdümlü füzelerin nirvanası” olarak nitelendiriliyor.Göktuğ’ hareket halinde uçaktan atılıyor ve diğer uçağı vurabiliyor.
Göktuğ füzesi ‘Varyant-1’ ve ‘Varyant- 2’ olmak üzere farklı menzil özelliklerinde üretilecek. Varyant-1 orta ve uzun menzilde, Varyant-2 kısa ve orta menzilde etkili olacak şekilde geliştirildi.
Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre havadan havaya güdümlü füzeler, hareket halindeki bir uçaktan ateşlenerek hareket halindeki bir diğer uçağı takip ederek vurması nedeniyle üst düzey füze teknolojisi gerektiriyor ve bu nedenle de ‘güdümlü füzelerin nirvanası’ diye nitelendiriliyor.