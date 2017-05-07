Türkiye, insansız hava araçları teknolojisinde yeni bir boyuta geçiyor. Milli olarak geliştirilen kamikaze (vurucu drone) ve yapay zeka algoritmalarıyla donatılan gözetleme maksatlı otonom "drone"ların "sürü" şeklinde hareket edip birlikte çoklu drone harekatı yapmaları sağlanacak.
Savunma Teknolojileri ve Mühendislik AŞ (STM), son çalışmalarıyla Türkiye'yi insansız hava aracı teknolojisinde farklı bir noktaya taşıyacak. Şirket, Türkiye'de ilk olan kamikaze ve gözetleme maksatlı otonom drone sistemlerini 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2017) sergileyecek.
HEM KEŞİF YAPIYOR HEM KAMİKAZE
Asimetrik harp ve terörle mücadele operasyonlarının en kritik ekipmanlarından biri olmaya aday Alpagu, eski Türkçe'de "tek başına düşmana saldıran yiğit" anlamını taşıyor. Otonom veya manuel kullanılabilen Alpagu'nun Togan ve Kargu'dan farkı, sabit kanatlı olması ve bir lançerden fırlatılabilmesi.
Özel tasarımı sayesinde hafif ve kompakt bir yapıya sahip olan Alpagu, tek kişi tarafından azami 45 saniyede kullanıma hazır hale getirilebiliyor. Kamikaze görevinin yanı sıra keşif ve gözetleme de yapabilen Alpagu'nun taşıdığı patlayıcı, sahada başka bir patlayıcıyla değiştirilebiliyor. Tamamen özgün geliştirilen ve gerçek zamanlı görüntü işlemeyle derin öğrenme algoritmalarının kullanıldığı Alpagu'nun, IDEF 2017'nin en dikkati çekici ürünlerinden biri olması bekleniyor.
DÖNER KANATLI KAMİKAZE KARGU
"Dağ başındaki gözlem kulesi" ve "Atmaca" anlamlarına gelen STM'nin bir diğer ürünü Kargu, yüksek performanslı seyrüsefer ve hareketli hedeflere yönelik kamikaze özellikleriyle öne çıkıyor.