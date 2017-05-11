TEKNOLOJİ

Türkiye’nin ilk yerli sivil helikopteri üretildi

04 Mayıs 2017 Perşembe, 17:43:37

Türkiye’nin ilk yerli sivil kullanım amaçlı olduğu belirtilen helikopteri T-625, Ertex firması işbirliğinde geliştirildi

  • 1 Türkiye’nin ilk yerli sivil helikopteri üretildi
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    Savunma sanayisinde ABD, Rusya, Fransa ve İngiltere’den sonra 5’inci ülke olan Türkiye’nin ilk yerli sivil kullanım amaçlı olduğu belirtilen helikopteri, Ertex firması işbirliğinde geliştirildi. Türkiye’nin ilk elektrikli otomobili olan Etox’un da üreticisi Ertex Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Malkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerli üretime verdiği destekle, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından hibe almıştı. 

  • 2 Türkiye’nin ilk yerli sivil helikopteri üretildi
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    13'üncü IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda görücüye çıkan yerli üretim helikopter T-625, katılımcıların büyük beğenisini toplarken, ABD’li firmalardan iş birliği teklifleri aldı.

  • 3 Türkiye’nin ilk yerli sivil helikopteri üretildi
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    ÜRETİMİ MİLLİ KAYNAKLARLA OLACAK

    Yapılan açıklamada, çift motorlu, 5 palli T-625'in, başta VIP olmak üzere; ambulans, arama-kurtarma ve askeri amaç gibi birçok versiyonlarının geliştirilmesi öngörülürken; tasarım, transmisyon, rotor, iniş takımları gibi kritik öneme sahip sistemlerin ve üretimin tamamının milli kaynaklarla yapılması hedeflendiği belirtildi.

  • 4 Türkiye’nin ilk yerli sivil helikopteri üretildi
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    12 yolcu taşıma kapasiteli T-625'in, hareket özelliğine sahip koltukları havacılığa özel derilerle kaplanırken, her koltukta otomatik açılıp kapanan masalar olacak. Tüm dizayn tek bir tuşla kumanda edilebildiği helikopterde, 7 farklı renkte yanan ışık sisteminin yanı sıra, kahve makinası, buzdolabı gibi yer alıyor.

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    2018'DE TEST UÇUŞU YAPILACAK

    Özgün bir tasarıma sahip olan T-625'in 2018 yılının Ağustos ayında test uçuşu planlanıyor.

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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YORUMLAR 17
  • Misafir 50 dakika önce
    Yolunuz acik olsun ulkemiz daha da guvenlikli olacak
  • Misafir 2 saat önce
    başkasının yumruğunu yemeyen, kendi yumruğunu balyoz sanırmış.
  • Misafir 2 saat önce
    menzili nekadar mis bu füzenin çok merak ettim
  • Misafir 3 dakika önce
    280 km
  • Misafir 2 saat önce
    helal olsun
  • Misafir 4 saat önce
    Elbette Milli Savaş Sanayimizi güçlendiren Reis'imizi tarih yazacaktır. Düşmanlarımız istemese de!
  • Misafir 10 Mayıs 2017 Çarşamba 11:28
    ekonomide iyileşme olmadan halkın satınalma gücü refahı yükseltilmeden herşey projeden ibaret kalır
  • Misafir 09 Mayıs 2017 Salı 10:14
    Allah Devletimizi Korusun.Çok şükür Ülke için çalışan insanlar var.
  • Misafir 08 Mayıs 2017 Pazartesi 16:30
    Bunlar tamam ama yetmez atom bombası istiyoruz.!!
  • Misafir 10 Mayıs 2017 Çarşamba 03:42
    atom bombamız mevcut ancak kıtalararası balistik füzemiz eksikti çalışmalar mevcut..bilemiyorum ama belki onu da yapmış olabilirler..tek noksanımız kaldı uzaydaki yapacaklarımız diyelim..
  • Misafir 08 Mayıs 2017 Pazartesi 16:29
    Çok şükür bu günleri de gördük. Allah Devletimize ve Milletimize güç kuvvet versin.
  • Misafir 08 Mayıs 2017 Pazartesi 16:28
    Teşekkürler güzel ülkeme hizmet edenlere.
  • Misafir 08 Mayıs 2017 Pazartesi 16:28
    Allah Emeği Geçen herkesten Razı olsun..
  • Misafir 08 Mayıs 2017 Pazartesi 16:27
    Önceden Vay be adamlar ne yapmış Derdik, Şimdi Allah'a Şükür biz yapıyoruz... Hamd olsun Bu günlere
  • Misafir 07 Mayıs 2017 Pazar 15:59
    Bir cihan ulkesi olan vatanim Turkiye ile guru duyuyorum,durmak yok daha yapilacak cok isimiz var.
  • Misafir 06 Mayıs 2017 Cumartesi 13:11
    Güvenlik önemli elbette,aslolan ekonomi savaşını kazanmak.
  • Misafir 05 Mayıs 2017 Cuma 20:40
    türkiyemle gurur duydum bravo
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