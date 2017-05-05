Nurol Makina, "kendi sınıfında yeni bir çağ açacağı" belirtilen yeni 4x4 zırhlı aracını ilk kez 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda sergilemeye hazırlanıyor.
Şirket, 9-12 Mayıs'ta gezilebilecek fuarda "NMS" adıyla yeni bir 4x4 zırhlı aracın tanıtımını gerçekleştirecek.
Prototip aşamasındaki aracın kendi sınıfında yeni bir çağ açacağı, geliştirilerek ileride pek çok yenilikle donatılacağı belirtildi.
Firmanın özgün olarak ürettiği askeri şasi üzerine tasarlanan araç, bağımsız süspansiyonlu, sürekli 4 çeker, kendinden CTIS (merkezi lastik şişirme) sistemine sahip bulunuyor.
Ağırlığı 8 ton olan araç, 4 tonluk taşıma yapabiliyor. Birçok koruma standartlarına sahip araç, kullanıcı isteklerine bağlı olarak, ilave zırhla daha yüksek koruma seviyelerine çıkartılabiliyor. Aracın mayın koruma seviyesi teker ve göbek altında 6 kilogram TNT patlamaya dayanabilecek şekilde tasarlandı.