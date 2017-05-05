TEKNOLOJİ

İlk kez fuarda görücüye çıkacaklar

04 Mayıs 2017 Perşembe, 17:43:37

9-12 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF’17) görücüye çıkacak ürünler belli olmaya başladı. Savunma sanayinde faaliyet gösteren firmalar yeni araçlarını fuarda ilgililerin beğenisine sunacaklar. İşte fuarda ilk kez yüzünü gösterecek araç ve silahlardan bazıları...

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    Nurol Makina, "kendi sınıfında yeni bir çağ açacağı" belirtilen yeni 4x4 zırhlı aracını ilk kez 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda sergilemeye hazırlanıyor.

  • 2 İlk kez fuarda görücüye çıkacaklar
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    Şirket, 9-12 Mayıs'ta gezilebilecek fuarda "NMS" adıyla yeni bir 4x4 zırhlı aracın tanıtımını gerçekleştirecek. 

  • 3 İlk kez fuarda görücüye çıkacaklar
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    Prototip aşamasındaki aracın kendi sınıfında yeni bir çağ açacağı, geliştirilerek ileride pek çok yenilikle donatılacağı belirtildi.

  • 4 İlk kez fuarda görücüye çıkacaklar
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    Firmanın özgün olarak ürettiği askeri şasi üzerine tasarlanan araç, bağımsız süspansiyonlu, sürekli 4 çeker, kendinden CTIS (merkezi lastik şişirme) sistemine sahip bulunuyor.

  • 5 İlk kez fuarda görücüye çıkacaklar
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    Ağırlığı 8 ton olan araç, 4 tonluk taşıma yapabiliyor. Birçok koruma standartlarına sahip araç, kullanıcı isteklerine bağlı olarak, ilave zırhla daha yüksek koruma seviyelerine çıkartılabiliyor. Aracın mayın koruma seviyesi teker ve göbek altında 6 kilogram TNT patlamaya dayanabilecek şekilde tasarlandı.

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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