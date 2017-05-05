TEKNOLOJİ

Çin'in büyük yolcu uçağı C919 ilk kez havalandı.

05 Mayıs 2017 Cuma, 12:11:30 AA

C919 projesi ABD, Avrupa ve Rusya’dan sonra Çin’i Jumbo büyüklüğünde uçak üreticileri arasında 4. sıraya yükseltti

  • 1 Çin'in büyük yolcu uçağı C919 ilk kez havalandı.
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    Çin'in yerli üretimi büyük yolcu uçağı ilk uçuşunu Şanghay’da gerçekleştirdi.

  • 2 Çin'in büyük yolcu uçağı C919 ilk kez havalandı.
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    China Daily’nin haberine göre, The Commercial Aircraft Corp. of China (COMAC) tarafından üretilen C919adlı büyük yolcu uçağı gerekli testleri tamamlayarak Şanghay Pudong Uluslararası Havalimanında ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

  • 3 Çin'in büyük yolcu uçağı C919 ilk kez havalandı.
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    Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı törenle havalanan büyük boy yolcu uçağı, pist ve uçağın kokpitinden verilen görüntülerle ülke basınından canlı takip edildi.

  • 4 Çin'in büyük yolcu uçağı C919 ilk kez havalandı.
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    Çift motorlu geliştirilen menzili 4 bin 75 kilometre olan C919, 158 yolcu taşıma kapasitesine sahip.

  • 5 Çin'in büyük yolcu uçağı C919 ilk kez havalandı.
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    2006’da başlayan C919 projesinde bir çok yerli firmanın yanı sıra 16 yabancı tedarikçi firma da yer alıyor.

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