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TEKNOLOJİ

ABD'de Uber'e Greyball soruşturması

Greyball isimli bir yazılım kullandığı ortaya çıkan Uber hakkında ABD Adalet Bakanlığı soruşturma başlattı. Uber sürücülerinin bu sayede uygulamanın yasak olduğu ülkelerde yetkililere yakalanmadığı iddia ediliyor.

05 Mayıs 2017 Cuma, 16:28:48 Güncelleme: 17:15:29 HABERTURK.COM

ABD Adalet Bakanlığı, ünlü ulaşım şirketi Uber hakkında cezai soruşturma başlattı. Soruşturmanın nedeni, Uber'in sürücülerine yerel yetkililerden kurtulmasını sağlayan gizli bir yazılımla destek verilmesi olduğu iddia ediliyor.

Greyball ismindeki yazılım, iddialara göre, Uber'in onaylanmadığı bölgelerde kullanılıyor. Şirket hizmetlerinin önlenmesi için çalışan, ceza kesmek isteyen yasal görevlilerin Greyball nedeniyle Uber araçlarının lokasyonlarını görüntüleyemediği ve Uber sürücülerinin böylelikle kanundan yakasını kurtarmayı başardığı iddia ediliyor.

GREYBALL HEMEN KALDIRILDI

Uber ise Greyball'ın "son derece dikkatli" kullanıldığını belirtiyor. Greyball yazılımının mart ayında New York Times gazetesi tarafından ortaya çıkarılması sonucunda Uber hemen harekete geçerek kullanımı engellemişti.

Amerikalı şirket, programın sahteciliği önlemek ve sürücüleri korumak için geliştirildiğini açıklamıştı. Uber buna rağmen şüpheleri gidermekte başarılı olamamıştı. 

Uzmanlar, şirketin pek çok ülke ve ABD içerisindeki eyaletlerde yaşadığı yasal ve ticari problemlerin ardından ABD Adalet Bakanlığı soruşturmasına konu olmasıyla Uber üzerindeki negatif algının körüklenebileceğini belirtiyor. 

KALİFORNİYA SORUŞTURMA KURULU DA CELP GÖNDERDİ

Uber ve Adalet Bakanlığı yetkilileri konuyla ilgili yorum yapmazken herhangi bir federal ihlâl davası açılıp açılmayacağı ya da Uber yetkililerine bir suçlama getirilip getirilmeyeceğine dair belirsizlik sürüyor.

Durumun ortaya çıkmasının ardından Kuzey Kaliforniya soruşturma kurulu da Greyball programının nasıl çalıştığının ve nerede konuşlandırıldığının anlatılmasını istediği bir mahkeme celbini Uber firmasına gönderdi.

Hukukçulara göre, belge ya da ifade anlamında resmi bir isteğin olmasının potansiyel bir suçla da alakalı olabileceği; illa suistimal ya da suçlama olacağı içermeyeceği şeklinde de yorumlanabilir.

Uber'in de bu doğrultuda kendi iç soruşturmasını yapmak için Shearman & Sterling LLP isimli bir hukuk ofisiyle anlaştığı belirtiliyor.

Değeri 68 milyar dolara Uber hakkında şu sıralar patent ve gizliliğin ihlâli başta olmak üzere pek çok dava bulunuyor. Hizmetin uygulanması son olarak İtalya'da yasaklanmıştı. Dünya genelinde pek çok taksici de Uber'in işlerini baltaladığı düşüncesiyle eylemler yapıyor.

 

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