Akıllı telefon bebek
TEKNOLOJİ

Akıllı ekranlar bebeklerde geç konuşmaya neden olabilir

Toronto Üniversitesinden bilim insanları, akıllı telefon ve tabletle oynayan 6 ay ile 2 yaş arasındaki bebeklerde geç konuşma sorunu görülebileceğini açıkladı.

05 Mayıs 2017 Cuma, 17:08:11 Güncelleme: 17:14:23 AA

Toronto Üniversitesinden bilim insanları, 6 ay ile 2 yaş arasındaki bebeklerin akıllı ekranlarla oynamasının geç konuşmalarına neden olabileceği uyarısı yaptı.

ABD'de Akademik Pediatri Topluluğu'nun 2017 kongresine sunulan bir çalışmada akıllı telefon, tablet ve elektronik oyunların çocukların kendilerini ifade etmede sorun yaşayabileceğini ortaya koydu.

 

KONUŞMA BECERİSİ AİLE İLETİŞİMİYLE GERÇEKLEŞİR

Kanada Toronto Üniversitesinden Dr. Catherine Birken'in öncülüğünde 900 aile ile yapılan araştırmada çocukların akıllı ekranlarla geçirdiği süreler ile aynı dönemde çocukların çıkarabildiği sesler, kelimeler ve kurabildiği cümleler takip edildi.

Buna göre çocukların günlük akıllı ekran kullanımındaki her 30 dakikalık artışın, çocukların ses ve konuşma yeteneklerini daha geç kazanma riskini yüzde 49 oranında artırdığı belirtildi.

Dr. Birken, konuya ilişkin CNN'e yaptığı açıklamada, bu çalışmanın bu alandaki ilk bilimsel çalışma olduğunu, bunun nedenlerinin derinliğine incelenmesi için daha ileri araştırmalara ihtiyaç olduğunu söyledi.

18 YAŞINA KADAR EKRANDAN UZAK TUTUN

CNN'e açıklama yapan bazı uzmanlar da bu riskin nedeninin, çocukların aileleriyle iletişim kurarak geçirecekleri zamanı akıllı ekranlar karşısında geçirmesi olduğunu belirtti.

Çocukların konuşma yeteneklerinin aileleri ile kurdukları iletişimle geliştiğini ifade etti.

Amerikan Pediatri Akademisi, bebeklerin 18 yaşına kadar ekranlardan uzak tutulmalarını tavsiye ediyor. Aynı kuruluş, 18-24 ay arasındaki çocukların ancak anne baba yanlarındayken program izlemeleri gerektiğini vurguluyor.

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