Ödüllü PES turnuvası başlıyor

Futbol tutkunları bu organizasyonla çok farklı bir rekabet ortamında bir araya gelecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun ve Adana’da düzenlenecek ve yüzlerce oyun tutkununun takip edeceği etkinliklerle Türkiye PES finalistini bulacak.

Her ilde 6-7 Mayıs’ta Adana M1, Cepa, Forum Bornova, Samsun Bulvar , Akasya, MaltepePark, Cevahir, Forum İstanbul alışveriş merkezlerindeki Teknosa mağazalarında yapılacak etkinliklerin son ayağı olan finallere ise İstanbul ev sahipliği yapacak. Kayıtlar mağazalarda alınacak.

PES’te bugüne kadar yaşanacak en eğlenceli etkinliklerden birinde yer almanız için tek yapmanız gereken turnuva tarihlerinde yaşadığınız şehre en yakın turnuva bölgesine gidip rakiplerinizle karşılaşmak. Turnuva sonucunda birinciye takımının kombine bileti, ikinciye iki kişilik yurtiçi tatil ve üçüncüye HTbook 14B Notebook hediye edilirken, katılımcılar Teknosa hediye çekleri kazanma fırsatı da yakalayacak.

KATILIM ŞARTLARI VE TÜRKİYE İÇİ KURALLAR

· Şehir elemeleri sadece duyurulan alanlarda ve tarihlerde yapılacaktır.

· Tüm şehirler için turnuva kayıtları 6-7 Mayıs günü (Pazar günü 13:00’e kadar) elemelerin yapılacağı alanlarda alınacaktır.

· İstanbul’da yapılacak Türkiye finaline İstanbul’dan 8, Ankara’dan 2, İzmir’den 2, Samsun’dan 2 ve Adana’dan 2 finalist katılacaktır.

Türkiye finaline katılacak kişilerin seyahat ve yemek masrafları Aral tarafından karşılanacaktır. İstanbul dışından gelecek finalistlerin konaklamaları Aral tarafından sağlanmayacaktır. Konaklamak isteyen kişilerin bu isteklerini 1 hafta öncesinden bildirmesi durumunda dönüş biletleri değiştirilecektir. Aksi durumda dönüş ile ilgili masraflar Aral tarafından karşılanmayacaktır.

· İstanbul’da yapılacak Türkiye Finali 14 Mayıs Pazar günü Maltepe Park AVM ‘de yapılacaktır. Detaylar finalistlere bildirilecektir.

TURNUVA KURALLARI

· Aral çalışanları turnuvaya katılamazlar.

· Tüm şehir elemelerinde Final oynayacak kişiler aşağıdaki şekilde seçilecektir:

Katılımcılar aşağıdaki ayarları yaparak Barcelona’ya karşı istediği takım ile yarışacaktır. En yüksek skoru alan Cumartesi gününden 12 ve Pazar gününden 4 kişi (13:00’e kadar eleme yapılacak) final oynayacaktır. Şehir finalleri Pazar günü elemeler bittikten sonra, bu kişiler tarafından oynanacaktır.

ELEMELER İÇİN GENEL AYARLAR:

Maç Düzeyi: Süper Star

Maç süresi: 5 DK

Uzatmalar: Açık

PV: Açık, Oyuncu değişikliği sayısı: 3

· Her oyuncu kayıt sırasında seçtiği turnuva alanında belirtilen gün ve saatte olmak ile yükümlüdür. Alanda bulunmayan yarışmacı elenmiş olacaktır.

· Turnuvalar PS4 konsolda PES 2017 oyunu ile yapılacaktır.

· Müsabakalar 5 dakika olarak oynanacaktır.

· Oyuncular aynı takımı seçebilirler.

· Müsabakalarda saha, zemin, sıcaklık, hava koşulları, radar, sakatlık uygulamaları gibi tüm ayarlar turnuvayı düzenleyenler tarafından her maçta aynı olacak şekilde sağlanacak ve oyuncular tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.

· Müsabakalar esnasında her iki oyuncunun birbirine hakaret etmesi veya fiili olarak kavga etmeleri veya birbirlerinin oyun oynamasını engelleyecek şekilde fiziki davranışlarda bulunması durumunda her ikisi de diskalifiye edilecektir. Aynı şekilde oyunculardan birinin yukardaki fiillerden birini ya da birkaçını yapması durumunda diğer oyuncu tur atlayacaktır.

· Türkiye finalleri eleme usulü yapılacaktır.