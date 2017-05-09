Twitter, Whatsapp, BTK
TEKNOLOJİ

BTK'nın WhatsApp anketi sosyal medyada büyük ilgi gördü

BTK, resmi Twitter adresinden WhatsApp hakkında bir anket düzenledi. "WhatsApp olmasaydı hangi uygulamayı kullanırdınız?" anketine çok sayıda katılım olurken, soru işaretlerini de beraberinde getirdi

09 Mayıs 2017 Salı, 11:46:28 Güncelleme: 12:30:54 HABERTURK.COM

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) resmi Twitter hesabı üzerinden bir anket başlattı. Kısa sürede büyük ilgi gören anket WhatsApp ile ilgili. BTK'nın anket sorusu "WhatsApp olmasaydı hangi uygulamayı kullanırdınız?" şeklinde olurken, yirmi iki saat önce başlatılan ankete toplam 24 bin 98 kişi katıldı.

Anketin şıkları arasında "Bip", "Viber", "WeChat" ve "Line" gibi uygulamalar yer aldı. 



BTK tarafından yapılan anket sosyal medyada yoğun ilgi görürken, sebebi de merak konusu oldu. Ankete katılan sosyal medya kullanıcıları, WhatsApp'ın yerini alacak yerli bir uygulama mı geliyor sorusunun yanıtını arıyor.

Konu hakkında BTK henüz bir açıklamada bulunmadı.

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