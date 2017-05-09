Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan detaylar şu şekilde;

Türkiye olarak hem kendi güvenliğimiz hem de başkalarının güvenliğini korumanın önemli olduğunu hep söylüyorum. Kendi güvenliğimiz için, inancımız için hürriyet istediğimiz için başkaları için de istiyoruz. Sınırlarımızın güvenliğini toprak bütünlüğümüzü can ve mal güvenliğimizi nasıl önemsiyorsak bütün ülkelerin güvenliğini önemsiyoruz.

Bulgaristan'da, Bosna Hersek'te, Ahıstan'daki vatandaşlarımıza nasıl elimizi uzattıysak Suriyeli kardeşlerimize de kucak açıyoruz. Birleşmiş Milletler'in kayıtlarına göre en fazla mülteci barındıran ülke Türkiye.

15 YILDA SAVUNMADA DIŞA BAĞIMLILIK AZALDI

50 bin kadar Suriyeli mültecilerimiz, terörden arındırılmış bölgelere geri döndüler. Herhangi bir tehdit ülkemize içerden veya dışardan gelsin gereğini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Güvenlik güçlerimizin teknolojik silahları, İHA'ları kullanması çok büyük başarı getiriyor. Türkiye bugün dünyada dostluğu talep edilen husumetinden de çekinilen itibarı yüksek bir ülkedir. 15 yıl önce savunmada dışa bağımlığımız yüzde 80'lerdeyken bu oran yüzde 40'ın altına düşmüştür.

Binden fazla şirket küçük orta ölçekli işletmeler ve üniversitelerin katkılarıyla savunma sanayii alt yapısı oluşturulmuştur. Sektörün cirosu 10 yıl içerisinde 1 milyar liradan 20 milyar liraya ulaşmış durumda. Savunma ihracatımızı 1.8 milyardan 20 milyar seviyesine çıkarmış bulunuyoruz. AR-GE çalışan kişi sayısı 29 binden 133 bin seviyesine çıkmıştır. Gelecek 10 yıl içerisinde en az yüzde 2.5 mertebesine yükseleceğiz.

SAVUNMADA ÇALIŞMALAR HIZ KESMİYOR

Bu yıl tam 260 adet proje üzerinde çalışıyoruz. Bunların bütçesi 123 milyar liradır. Karada Altay Tankı, Milli Piyade Tüfeği gibi araçlarımızı yaptık. Tanksavarlar, güdümlü roketler artık yerli teknoloji ile üretilir hale geldi. Dost ve müttefik ülkelerin de taleplerini değerlendiriyoruz. Savunmada Hürkuş isimli uçağımız, ATAK helikopterimiz, ANKA gibi, İHA gibi savunma araçlarımız önemli araçlarımızdır. Savunma sistemlerinin yenilerini envantere katmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bölgesel havuzlu çıkarma gemilerimiz hala çalışma aşamasında.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ'NE BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz sene Milli Savunma Üniversitesi'ni kurduk. Geleceğin komutanları artık bu üniversitede yetişecek. 25 Mayıs'a kadar Milli Savunma Bakanlığı ve üniversitenin web sitelerinden başvuruda bulunabilecekler.

Dünyanın 17'nci, Avrupa'nın 6'ncı büyük ekonomisiyiz. Milli gelirimiz 15 yılda 3 kat arttı. 3 bin 600 dolardan 11 bin doların üzerine ulaştı. Güçlü istikrar ve güven sayesinde 170 milyar doların üzerinde doğrudan yatırım geldi. Şimdi yeni bir döneme giriyoruz. Bu dönemde işimiz daha fazla üretim, ihracat ve daha fazla refah. Türkiye kendi halkının barışı huzuru kardeşliği için her türlü desteği kayıtsız şartsız vermeye devam edecek.

İNSAN ÖLDÜREN ALÇAKTIR

Türkiye zor günlerde olan dostlarının yanında olmayı tercih etmiştir. Küresel terör bugün insanlığın başının belasıdır. Terör örgütünü belirli bir din ile islam ile ilişkilendirmek cehaletten başka bir şey değildir. İnsan öldüren alçaktır. Bunu islam terörü diye anlatmak dünya barışına hiç katkı sağlamaz. Yakın bir gelecekte Türkiye, ülkenin büyük bir bölümünde terörü kontrol altına almış, daha fazla üretim daha fazla istihdam için çalışan bir ülke haline gelecektir.