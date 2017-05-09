TEKNOLOJİ

'Ejder Yalçın' zırhlısının 400 parçası Sivas'ta üretiliyor

09 Mayıs 2017 Salı, 16:15:46 AA

Sivas'ta savunma sanayisi sektöründe faaliyet gösteren bir fabrika, güvenlik güçlerinin her türlü ihtiyacına cevap verebilmek için geliştirilen EJDER YALÇIN 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracının mayın kilidinden kapı menteşelerine kadar irili ufaklı yaklaşık 400 parçasının üretimini yapıyor

  • 1 'Ejder Yalçın' zırhlısının 400 parçası Sivas'ta üretiliyor
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    Sivas Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Gökçeler Makina Limited Şirketi, son dönemde savunma sanayisinde kullanılan araçlar için parçalar üretiyor.

  • 2 'Ejder Yalçın' zırhlısının 400 parçası Sivas'ta üretiliyor
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    Fabrikada, askeri birlikler ile güvenlik güçlerinin meskun mahal ve kırsal alanlar dahil olmak üzere her türlü bölge ve arazi şartlarında harekat ihtiyaçlarına cevap vermek üzere Nurol Makina ve Sanayi Anonim Şirketi tarafından geliştirilen yüksek koruma ve hareket kabiliyetine sahip EJDER YALÇIN 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı için de irili ufaklı yaklaşık 400 parça üretiliyor.

  • 3 'Ejder Yalçın' zırhlısının 400 parçası Sivas'ta üretiliyor
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    Kaput ve kapı menteşelerinden emniyet, kapı ve mayın kilitlerine kadar çok sayıda parçanın üretiminin gerçekleştirildiği fabrika, Sivas'tan savunma sanayisine önemli hizmet veriyor.

  • 4 'Ejder Yalçın' zırhlısının 400 parçası Sivas'ta üretiliyor
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    Fabrikanın Genel Müdürü Ahmet Nazmi Gökçeler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firmalarının 41 yıllık aile kuruluşu olduğunu söyledi.

  • 5 'Ejder Yalçın' zırhlısının 400 parçası Sivas'ta üretiliyor
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    Fabrikalarında daha önce plastik enjeksiyon kalıpları ve özel tip makineler ürettiklerini belirten Gökçeler, 2012 yılından itibaren savunma sanayisi için üretim yapmaya başladıklarını aktardı.

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

 

 

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