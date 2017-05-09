'Ejder Yalçın' zırhlısının 400 parçası Sivas'ta üretiliyor

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Fabrikada, askeri birlikler ile güvenlik güçlerinin meskun mahal ve kırsal alanlar dahil olmak üzere her türlü bölge ve arazi şartlarında harekat ihtiyaçlarına cevap vermek üzere Nurol Makina ve Sanayi Anonim Şirketi tarafından geliştirilen yüksek koruma ve hareket kabiliyetine sahip EJDER YALÇIN 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı için de irili ufaklı yaklaşık 400 parça üretiliyor.