Airbnb Türkiye
TEKNOLOJİ

Airbnb Türkiye'de kapatılacak iddiaları gündemde

İnternet üzerinden oda ve ev kiralama hizmeti sunan Airbnb de, Türkiye’de vergi sebebiyle olduğu iddia edilen bir olayla karşı karşıya kaldı. Bu sabaha karşı yaşanan bir polis baskınıyla iki İngiltere vatandaşı turist, Airbnb’den kiraladıkları evden zorla çıkartıldı

09 Mayıs 2017 Salı, 19:29:14 Güncelleme: 20:01:05 HABERTURK.COM

İstanbul’da gerçekleşen olay hakkında The Times adlı internet gazetesine konuşan turistlerden Tom Duggan (36), baskından kapının şiddetle çalınmasından haberdar olduklarını ve eve giren 7 polisin kimliklerini gösterdikten sonra, pasaportlarını aldığını ve kendilerinden bu evde kalmak için izin belgesi istediklerini söyledi. Ev sahibine ulaşmaya çalışan turistler, normalde problem yaşamadıkları hâlde, ev sahibine ulaşamadıklarını belirtti.

KULLANICILARI 1 MİLYON DOLARA KADAR SİGORTALI
Turistler, pasaportlarını geri alabilmek için bir sayfa uzunluğunda Türkçe bir ifadeyi imzalarken, polis de kendilerine daire sahibinin mülkü yasal olmayan bir şekilde kiraladığı için, durumun vergi kaçırmaya girdiğini açıklamış.

Duggan’a göre, polis daireyi mühürlemeden önce, evi boşaltmak için 10 dakika süre vermiş. Airbnb’nin böyle durumlar için bir sigortası bulunuyor. Hizmeti kullanan ev sahibi ve kiracılar, tarafların bedensel yaralanma, mal hasarı iddiaları gibi çeşitli durumlar için 1 milyon dolara kadar sigortalanıyor. Ancak bu kapsamda Türkiye yer almıyor. Bu sebeple, Tom Duggan ve arkadaşına başlangıçta bir ödeme yapılmazken, The Times’ın Airbnb ile iletişime geçmesi sonrasında, şirket konaklama ücretinin tamamının geri ödeneceğini açıkladı.

VERGİ KONUSU NEW YORK'TA DA SIKINTI OLDU
Airbnb, kişilerin birbirine ev ve oda kiralayabilmelerini sağlayan bir hizmet. Ancak özellikle otellerin işini azaltması sebebiyle daha önce New York, San Fransisko ve Berlin’de de sorunlar yaşamıştı. Bazı şehirlerde olan ‘şehir vergisi’ gibi ücretleri kullanıcılardan almasına karşın, şirketin elde ettiği gelirin turizm kapsamında vergilendirilmiyor olması, bu şehirlerdeki yerel yönetimlerce yasaklanmaya ve hizmeti kullananlara dava açılmasına varan uygulamalara yol açtı.

Bir süre önce otel, pansiyon ve turistik işletmelerin internet üzerinden kiralanmasını sağlayan Booking.com, Türkiye içinden yapılan rezervasyonları kapatmıştı. Vergi konusunda özel taşıt ve taksi kiralanmasını sağlayan bir diğer uygulama olan Uber’in ise, İstanbul’daki yolcu ve sürücülerine ceza yazılmıştı. Ancak Airbnb’nin nasıl bir kader ile karşılaşacağı henüz belli değil.

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