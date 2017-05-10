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TEKNOLOJİ

Facebook'tan 9 kat daha hızlı çeviri!

Yeni geliştirilen yapay zeka teknolojisi sayesinde Facebook kullanıcılarının paylaşımları farklı dillere daha doğru ve 9 kat hızlı çevrilecek

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 04:14:05 Güncelleme: 04:16:24 AA

Sosyal medya devi Facebook'un geliştirdiği yeni "yapay zeka" teknolojisinin 9 kat hızlı çeviri yapmaya imkan sağlayacağı duyuruldu.

Facebook'tan yapılan açıklamada, şirketin şu anda 45 farklı dilde çeviri hizmeti sunduğu belirtilerek, yeni geliştirilen yapay zeka teknolojisi sayesinde kullanıcıların paylaşımlarının farklı dillere çevirisinin daha doğru ve 9 kat hızlı olacağı bildirildi.

Açıklamada, Facebook mühendislerinin, CNN adı verilen bir bilgisayar kodu yöntemiyle insan beynine benzeyen yapay bir sinir ağı geliştirdiği aktarıldı.

Söz konusu yeni teknolojinin, farklı diller arasında kelimeleri tek başına çevirmek yerine kelime gruplarına odaklanıp anlamlarını kavradığı ve bu şekilde çeviri yaptığı bilgisine de açıklamada yer verildi.

Açıklamada, diller arasındaki iletişimin ve doğru çeviri yapmanın dünya genelinde insanları birbirine bağlamada önemli olduğuna işaret edilerek, yeni teknoloji sayesinde Facebook kullanıcılarının mesaj ve videolarını istedikleri dilde paylaşabileceği vurgulandı.

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