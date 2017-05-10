Teknoloji'de birleşme ve satın alma işlemleri 2016'da rekor kırdı

EY, Küresel Teknoloji Sektörü Birleşme ve Satın Alma İşlemleri 2016 Raporu sonuçlarını açıkladı.



Raporda, 2016 yılında teknoloji sektöründe gerçekleştirilen işlemlerin toplam değerinin bir önceki yıla göre yüzde 2 yükseldiği ve 466,6 milyar dolar ile rekor kırdığı, böylece 2015 yılında 459.6 milyar dolar ile ulaşılan rekor seviyenin aşılmış olduğu bildirildi.



Raporda, küresel teknoloji sektöründe geçen yıl görülen birleşme ve satın alma faaliyetlerinde; bulut bilişim, mobil teknolojiler, sosyal medya iletişimi ve büyük veri analizi gibi dijital dönüşüm faktörlerinin itici güç olduğu belirtildi.

Yıllık toplam işlem değerinin bir önceki yıla göre yükseliş göstermesine karşın 4. çeyrek döneminde işlem değerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38 gerileyerek 117.2 milyar dolara indiği bildirilen raporda, "Bununla birlikte 2016 yılında toplam 3 bin 796 işlem gerçekleştirilen teknoloji sektöründe işlem hacmi yüzde 5 gerilerken, 4. çeyrek dönemde işlem hacmi yüzde 7 düşüş ile 844'e indi" denildi.

Raporda, cihazların birbirleri arasında iletişim kurması olarak tanımlanan nesnelerin interneti alanında işlem hacminin geçen yıl yüzde 30 yükselerek toplam 221 işlem gerçekleştirildiği, işlem değerinin ise 3 kat artarak 103.4 milyar dolara ulaştığı kaydedildi.Raporda, teknoloji sektöründe sınır ötesi gerçekleştirilen birleşme ve satın alma işlemlerinin değerinin 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 63 yükselerek 208.2 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştığı bildirildi.

EY Türkiye Denetim Hizmetleri Şirket Ortağı, Telekom, Teknoloji ve Medya Sektörü Lideri Sinem Arı Öz, rapora ilişkin değerlendirmesinde, küresel teknoloji sektöründe birleşme ve satın alma işlemleri hacminde yılın ikinci yarısında yaşanan yavaşlamanın, teknoloji şirketlerinin yükselişi sonrası yatay bir seyre geçtiğini belirtti.Öz, "Dijital dönüşümün halen emekleme safhasında olması ve nesnelerin internetine (IoT) ilişkin işlemlerde yaşanan olağanüstü artış dikkate alındığında; işlem hacminde görülen düşüşün birleşme ve satın alma faaliyetlerinde uzun vadeli bir gerilemeye dönüşeceğini öngörmüyoruz." ifadesini kullandı.

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Bulut bilişim, mobil teknolojiler, sosyal medya iletişimi ve büyük veri analizi gibi dijital dönüşüm faktörlerinin, teknoloji sektörü birleşme ve satın alma işlemlerinin rekor seviyeye ulaşmasında itici güç olduğunu vurgulayan Öz, şunları kaydetti:"Bu alanlardaki hareketliliğin devam etmesini bekliyoruz. Ancak şirketler kendilerini yapay zeka ve makine öğrenimi gibi yeni dönüşümlere hazırlamalılar. Çünkü bu faktörler, bu yıl ve gelecek yıl birleşme ve satın alma faaliyetlerini daha da yukarı seviyelere taşıyabilir"