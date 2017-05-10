Turkcell, mağazalarına 540 milyon dolar yatırım yapacak

Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, düzenlenen basın toplantısında, ilk aşamada 73 mağazayla başlanacak dönüşümün, 2017 yılı sonunda tamamlanacağını söyledi.

Toplam 540 milyon liralık yatırım sonrasında, 5 bini sertifikalı olan ve toplam 7-8 bin civarında olan mağaza çalışanı sayısının da yüzde 30 artırılması hedefleniyor.

Erkan, Türkiye’de mağaza çalışanlarının tümünü eğitimden geçirerek sertifikalandıran bir model olmadığını, bunu Turkcell Akademi ile başlattıklarının altını çizerken, 2017 sonunda çalışanların tümünün sertifikalı olacağını de ekledi.

KAĞIT KALKACAK, HER ŞEY DİJİTAL OLACAK

Turkcell, müşterileriyle yaptığı bir ankette, katılımcıların yüzde 42’sinin satış elemanlarının ürün deneyimi yanıtı alınca, böyle bir girişim başlatmıştı.

Dönüşüm sürecinde, Turkcell mağazalarında kağıt kullanımı da ortadan kalkacak. Erkan, müşterilerin işlerini tabletlerle yapacağını, imzayı dijital olarak atacağını ve tamamen dijital bir deneyim yaşayacaklarını da söyledi.