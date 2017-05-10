robot elim, yaşar üniversitesi
TEKNOLOJİ

Üniversiteli öğrenciler bomba imha edebilen robot geliştirdi

Yaşar Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümü son sınıf öğrencileri bitirme projesi kapsamında, bomba imha edebilen "Robot Elim" adını verdikleri bir robot geliştirdi

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:11:43 Güncelleme: 17:13:49 DHA

Yaşar Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümü son sınıf öğrencilerinin bitirme projeleriyle, Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) kapsamında mali destek aldı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Yaşar Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Muhsin Bayraktar, Kaan Bakırcıoğlu ve Hasan Özalp, mühendislik eğitimleri boyunca edindikleri deneyimleri kullanarak 'Robot Elim' projesini geliştirdi. Bomba imha gibi zor ve hassasiyet gerektiren bir proje için bir araya gelen genç mühendisler projenin çıkış amacını şöyle anlattı:



"İnsanın fiziksel gücü sınırlı olduğundan yüksek fiziksel güç gerektiren işler için insan tarafından yönetilen makineler geliştirilmiştir. Bunun yanı sıra günümüzde yüksek düzeyde UV ışınlarının, radyoaktif malzemelerin veya toksik gazların bulunduğu, insan sağlığını tehdit eden ortamlarda paketleme, montaj ve makineye hammadde yükleme boşaltma gibi işler robotlar tarafından yapılıyor. Bu robot kollar sahip olduğu sensörler ile belirtilen işleri kodlanan algoritmaya uygun şekilde gerçekleştirebilirler. Ancak bomba imha gibi bazı durumlarda robot kollarının insan hassasiyetini sağlaması ve işin bir insan operatör tarafından kontrol edilmesi gerekir ki böyle durumlarda düğmeler ya da kontrol çubuğu gibi ara yüzler kullanır. Fakat bu tip ara yüzler insanlar için doğal ve ergonomik olmadığından kullanılması kolay değildir ve tecrübe gerektirir. Bu yüzden de daha ergonomik ve rahatça kullanılabilecek insan-makine ara yüzlerinin geliştirilmesi için pek çok çalışma yapılıyor. Bu tip ara yüzlerden biri de sensörlü eldivenlerdir. Biz de projemizde insan operatörün sensörlü eldiven ile kontrol edebileceği, insan eline benzer bir robot kol tasarlandık"



ROBOT ELİM PROJESİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Robot kol uzaktan kontrollü ve üzerinde kamera bulunan bir araç üzerine yerleştirildi. Böylece operatörün bir monitör aracılığıyla robot elin bulunduğu ortamı görebilmesi ve el ile parmak hareketlerini ölçen sensörlü bir eldiven yardımıyla robot elin yapmasını istediği hareketleri gerçekleştirmesi sağlandı. İnsan eli hassasiyetine sahip robotun bomba imha gibi kritik görevlerde kullanılması amaçlandı. Özetle Robot Elim Projesiyle operatörlerin insan için tehlikeli ortamlarda güvenle hareket etmeleri sağlandı.

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