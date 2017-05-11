Apple
TEKNOLOJİ

Apple uyku kalitesini ölçecek

Apple kullanıcıları Beddit uygulamasına bağlanarak uyku esnasındaki verilerini öğrenebilecek ve uyku kalitelerini artırabilecek

11 Mayıs 2017 Perşembe, 06:03:31 Güncelleme: 06:06:05 AA

ABD'li teknoloji devi Apple'ın Beddit adlı firmayı satın alarak insanların "uyku kalitesini" ölçmeye başlayacağı bildirildi.

İnsanların uyku halindeyken vücut verilerini ölçen ürünler tasarlayan Finlandiyalı Beddit firması, Apple tarafından satın alındığını duyurdu.

Finlandiyalı şirketten yapılan açıklamada, "Kişisel verileriniz, Apple'ın gizlilik politikası kapsamında toplanacak, kullanılacak ve açıklanacak." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Apple kullanıcılarının "Apple HealthKit" uygulamasını cihazlarına yükleyerek Beddit'in mobil uygulamasına bağlanabileceği ve iki uygulama arasında veri transferi gerçekleştirerek uyku kalitelerini öğrenebileceği belirtildi.

Kullanıcılar, Beddit'in ürettiği ince sensörleri çarşaflarının altına yerleştirerek uyku esnasında kalp atış hızı, solunum oranı, uyku sırasında hareketlilik, horlama gibi farklı verileri cep telefonlarında görebiliyor. Uyku eğilimlerini öğrenen kullanıcılar, Beddit'in tavsiyelerini takip ederek uyku kalitelerini artırabiliyor.

Uzmanlar, Apple'ın elinde yaklaşık 256 milyar dolar nakit bulunduğuna işaret ederek, firmanın kullanıcılarının yaşam kalitesini artıracak satın alımlara devam etmesinin stratejik olarak önemli olduğunu vurguluyor.

Apple, pazartesi günü, dünya genelinde piyasa değeri 800 milyar doların üzerine çıkan ilk şirket olmuştu.

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