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Boeing yeni modeli B737 MAX’in test uçuşlarını durdurdu

ABD uçak devi Boeing, yeni modeli B737 MAX’in test uçuşlarını motorlarında yaşanan bir sorun nedeniyle durdurdu

11 Mayıs 2017 Perşembe, 11:50:50 Güncelleme: 12:02:41 HABERTURK.COM

ABD uçak üreticisi Boeing, ilk 737 MAX model uçaklarının teslimatına sadece birkaç gün kala, uçağın motorundaki sorun nedeniyle test uçuşlarını durdurduğunu açıkladı. Fox News’in haberine göre, motorların türbin disklerinde kalite kaygısına yol açan sorun görüldüğü belirtildi. Boeing’den yapılan açıklamada 737 MAX uçaklarının üretimin devam edeceği ifade edilerek, “Söz konusu diskleri incelemek ve sorunu çözmek için çalışıyoruz” denildi.

Yakıt tüketimini azaltmayı hedefleyen 737 MAX model uçaklar, bugüne kadar 2 bin saatten fazla test uçuşu gerçekleştirmişti.

Uçuşların durdurulmasının ilk Boeing 737 MAX model uçakların Malindo Havayolları’na teslim tarihini geciktireceği ve bunun Boeing’e ciddi bir mali yük yaratabileceği belirtiliyor.

Açılama sonrasında Boeing’in New York Borsası’ndaki hisseleri dün yüzde 1.3 düştü.

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