akıllı telefon afad deprem uygulaması
TEKNOLOJİ

Akıllı telefon uygulaması depremi anında bildiriyor

Antalya, Kalkan Açıkları’nda meydana gelen 3.4 şiddetindeki deprem sonrasında yer sarsıntılarını takip etmek isteyenler için uygulama tavsiyesi: AFAD-Deprem uygulaması

11 Mayıs 2017 Perşembe, 17:33:50 Güncelleme: 18:03:31 HABERTURK.COM

Bugün öğleden sonra Antalya’da Kalkan Açıkları’nda yaşanan 3.4 şiddetindeki depremleri ve benzerlerinden haberdar olmak isteyenler için Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi’nin geliştirdiği AFAD-Deprem Mobil uygulaması birçok işlevi bünyesinde topluyor.

Uygulama, Türkiye ve yakın çevrede meydana gelen depremler hakkında akıllı telefon üzerinden hızlı ve güvenilir bilgi sağlıyor. Depremin nerede oluştuğunu uygulamadaki harita üzerinden görebildiğiniz gibi, o an bulunduğunuz bölgede meydana gelen veya daha önce gerçekleşmiş depremler hakkında detaylı bilgiye ulaşabiliyorsunuz.

Riskli bölgeler hakkında ısı haritası sunan uygulamada depreme en yakın yerleşim birimlerini öğrenmek  mümkün. Bunun yanı sıra yaşadığınız bölgede meydana gelen 4 ve üzeri büyüklükteki depremlerin şiddet dağılımını belirlenmesine ankete katılarak katkıda bulunabilirsiniz.

AFAD Deprem Dairesi tarafından işletilen deprem gözlem istasyonlarının verilerini kullanan uygulamada Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü yer alıyor. Uygulamayı iOS için buradan ve Android için buradan indirebilirsiniz.

 

 

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