En iyi akıllı telefon hangisi sorusunu güncelliğini hep koruyacak ancak Phonearena, şu an piyasada olan telefonların en iyilerini seçerek iyi ve kötü özelliklerini belirledi.
Telefonlar standart, phablet (telefon tablet), orta sınıf amiral gemileri, küçük boyutlu ve ekonomik kategorilerde ayrı ayrı değerlendirildi.
Haberturk.com olarak Türkiye fiyatlarını da belirttiğimiz, yeni bir telefon almayı düşünenler için, çok faydalı olabilecek liste.
SONY XPERIA XZ | 2200 - 2500 TL
AVANTAJLARI
* Şık tasarım
* Uzun batarya ömrü
* Detaylı, geliştirilmiş kamera
* Su geçirmezlik
* Yüksek oyun performans