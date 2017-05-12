TEKNOLOJİ

En iyi telefonlar hangileri? İşte liste!

11 Mayıs 2017 Perşembe, 20:19:14 HABERTURK.COM

En iyi akıllı telefon hangisi? Bu sorunun cevabı hep değişecek ama Phonearena, şu an piyasada olan telefonlar için yaptığı test ve gözlemlerden bir değerlendirme yaptı. En iyi telefonların iyi ve kötü taraflarını da sıraladı. İşte sonuçlar!

  • 1 En iyi telefonlar hangileri? İşte liste!
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    En iyi akıllı telefon hangisi sorusunu güncelliğini hep koruyacak ancak Phonearena, şu an piyasada olan telefonların en iyilerini seçerek iyi ve kötü özelliklerini belirledi.

  • 2 En iyi telefonlar hangileri? İşte liste!
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    Telefonlar standart, phablet (telefon tablet), orta sınıf amiral gemileri, küçük boyutlu ve ekonomik kategorilerde ayrı ayrı değerlendirildi.

  • 3 En iyi telefonlar hangileri? İşte liste!
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    Haberturk.com olarak Türkiye fiyatlarını da belirttiğimiz, yeni bir telefon almayı düşünenler için, çok faydalı olabilecek liste.

  • 4 En iyi telefonlar hangileri? İşte liste!
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    SONY XPERIA XZ | 2200 - 2500 TL

  • 5 En iyi telefonlar hangileri? İşte liste!
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    AVANTAJLARI

    * Şık tasarım

    * Uzun batarya ömrü

    * Detaylı, geliştirilmiş kamera

    * Su geçirmezlik

    * Yüksek oyun performans

     

     

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