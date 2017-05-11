17 yıl aradan sonra Nokia 3310 için geri sayım

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Apple’ın dokunmatik telefon devrimiyle RIM (Blackberry) gibi sarsılan markalardan biri de malumunuz üzere Nokia olmuştu. Ağ cihazları konusundaki faaliyetlerine devam eden ancak cep telefonu alanında çeşitli sıkıntılar sonrasında bu bölümü Microsoft’a satılan Nokia, şimdilerde eski çalışanlarının kurduğu HMD Global ile yeniden Nokia adıyla mobil arenada boy göstermeye hazırlanıyor. En çok konuşulan modeli ise Barselona’da geçtiğimiz aylarda yenileneceği duyurulan 17 sene öncenin en popüler cep telefonu 3310.