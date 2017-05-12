Windows kullanıcılarını tehdit eden açıktan korunun

Microsoft'un Windows işletim sisteminde yer alan güvenlik yazılımı Windows Defender, içerisindeki bir açık sebebiyle kurulu olduğu sistemleri hack'lenme tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor.

DÜNYADAKİ PC'LERİN ÜÇTE BİRİNE GİREBİLİR

Açık, masaüstü bilgisayarların üçte birinde kurulu olan Windows 8, Windows 8.1 ve Windows 10'un yanı sıra, profesyonel kullanımdaki Windows Server sürümlerini de tehdit ediyor.

Hacker'ların bu bilgisayarları ele geçirmek için tek bir virüslü e-posta göndermeleri yeterli oluyor. Ancak işin ilginç yanı, bu e-postayı açmanıza, bir eklenti indirmenize ve çalıştırmanıza gerek yok. Açık, e-posta sisteme ulaştığında devreye giriyor.

ANINDA MESAJLA DA SİSTEME GİRİLEBİLİYOR

Sistem açık sebebiyle erişimi kötü niyetli kişilere bırakıyor. Bu açıktan faydalanmak için e-postanın yanı sıra, sistemde kurulu bir sohbet yazılımından mesaj atmak ya da belirli bir internet bağlantısına tıklatmak da yeterli.

Windows Defender'daki "Gerçek zamanlı koruma" özelliğini kullananlar, sistem bu içeriği tarattığında sisteme sızan zararlı yazılım devreye giriyor.

Normalde, anti virüs gibi güvenlik yazılımlarının böyle tehditleri algılaması bekleniyor, ancak Windows Defender bu yazılıma karşı yetersiz kalıyor.

Google Project Zero ekibindekilerin keşfettiği açık için, Microsoft oldukça hızla bir şekilde yama hazırladı.

NASIL KORUNABİLİRSİNİZ?

Açıktan etkilenmemek için Windows Defender 1.1.13704.0 sürümünü kurmanız gerekiyor. Bu sürüm Windows 10 bilgisayarlarda ve otomatik güncelleme açık diğer sistemlerde otomatik kuruluyor.

Sisteminizde otomatik güncelleme seçeneğiniz kapalıysa, güncellemeyi kendiniz yapmanız gerekiyor.