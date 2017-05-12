Meşhur bilim kurgu filminin tahmini gerçek oluyor

Philip K. Dick’in 1956’da yazdığı Azınlık Raporu (Minority Report) adlı kısa hikayesi, 2002’de Steven Spielberg tarafından aynı adla film hâline getirilince, büyük ilgi toplamıştı.

Filmdeki ‘pre-cog’ (bilişsel öncesi) adlı kahinler, yaşanacak adlî olayları önceden biliyor, polisler de onların gördüğü rüya kesitlerinden yola çıkarak suçluları yakalıyordu.

YAPAY ZEKA, ŞÜPHELİ SUÇ İŞLEMEDEN BİLECEK

Durham Polis Teşkilatı yetkilileri de benzer bir uygulama başlattılar. HART (Harm Assesment Risk Tool – Zarar Değerlendirme Risk Aracı) adı verilen uygulama, yapay zekadan faydalanarak şüphelilerin gözaltında tutulup tutulmayacağına karar veriyor.

Yetkililer, şüphelilerin risk durumunu düşük, orta ya da yüksek olarak değerlendiren uygulamanın önümüzdeki birkaç ay içerisinde kullanıma geçeceğini söylüyor. Uygulama başarılı olursa, seneye İngiltere genelinde kullanılacak.

GELECEK İKİ YILI DEĞERLENDİRİYOR

Cambridge Üniversitesi’nden Prof. Dr. Geoffrey Barnes’ın Durham Polis Teşkilatı işbirliği ile hazırladığı sistem, yüksek risk kapsamını ilerleyen 24 ay içerisinde ciddi bir suç işleyecekler, orta risk kapsamını bu süre içinde ciddi olmayan suç işleyecekler, düşük risk kapsamını ise 24 ay içinde hiç suç işlemeyecekler olarak tanımlıyor.

Sistem 34 farklı tahmin yaparak bu kategoriyi belirliyor. Burada kişinin yaşı, cinsiyeti, yaşadığı yer ve hakkındaki istihbarat toplamı göz önünde bulunduruluyor.

Verilerin büyük bölümü kişilerin adlî geçmişini baz alıyor. Sistem, suçlulara ait beş yıllık bir veritabanı ile makine öğrenimi gerçekleştirmiş. Yani, bu verileri anlamlandırarak, yenilerini analiz etmekte kullanabilecek ve değerlendirme kapsamında ırk ile ilgili bilgiler kullanılmıyor.