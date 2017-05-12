Devlet yayın organı South China Morning Post'un haberine göre, bu hafta ülkenin başkenti Pekin'de uzayla ilgili gerçekleşen bir toplantıda konuşan Ay Keşif Programı Başkomutanı ve Tasarımcısı Ye Peijan, ülkenin çılgın planını detaylandırdı.

ASTEROİTLERİ AY'A FIRLATACAK

Plana göre; Çin, asteroitlerden metal ve mineral çıkartmak için bir dizi gemiyi uzaya gönderecek. Ancak yüzlerce kilometre çapındaki asteroitleri de kapsayan çalışma ile bu asteroitlerin üs olarak kullanılabilmesi de hedefleniyor.

Bunları sabitlemek için, uzay gemisi asteroidin yüzeyine oturacak ve onunla birlikte kendisini Ay'ın yörüngesine fırlatacak. Böylece Ay'ın çekim gücüyle burada sabit olarak dururken, robotlar metal ve maden toplayabilecek.

NASA'DAN HIZLI DAVRANIYOR

Dünya'ya yakın birçok asteroitte değerli metaller yüksek konsantrasyonla bulunuyor.

NASA da bu yılın başında robot bir gemi ile 2030 yılında 16 Psyche adlı büyük bir asteroitten metal toplayacağını duyurmuştu. Çin, planını 2020'ye kadar gerçeğe dönüştürmek istiyor.