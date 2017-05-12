Çin uzay
TEKNOLOJİ

Çin, uzayda dengeleri değiştirecek

Uzay konusundaki çalışmalarıyla ses getirmek isteyen ülke, bakın ne yapmayı planlıyor

12 Mayıs 2017 Cuma, 15:52:43 Güncelleme: 16:01:51 HABERTURK.COM

Devlet yayın organı South China Morning Post'un haberine göre, bu hafta ülkenin başkenti Pekin'de uzayla ilgili gerçekleşen bir toplantıda konuşan Ay Keşif Programı Başkomutanı ve Tasarımcısı Ye Peijan, ülkenin çılgın planını detaylandırdı.

ASTEROİTLERİ AY'A FIRLATACAK
Plana göre; Çin, asteroitlerden metal ve mineral çıkartmak için bir dizi gemiyi uzaya gönderecek. Ancak yüzlerce kilometre çapındaki asteroitleri de kapsayan çalışma ile bu asteroitlerin üs olarak kullanılabilmesi de hedefleniyor.

Bunları sabitlemek için, uzay gemisi asteroidin yüzeyine oturacak ve onunla birlikte kendisini Ay'ın yörüngesine fırlatacak. Böylece Ay'ın çekim gücüyle burada sabit olarak dururken, robotlar metal ve maden toplayabilecek.

NASA'DAN HIZLI DAVRANIYOR
Dünya'ya yakın birçok asteroitte değerli metaller yüksek konsantrasyonla bulunuyor.

NASA da bu yılın başında robot bir gemi ile 2030 yılında 16 Psyche adlı büyük bir asteroitten metal toplayacağını duyurmuştu. Çin, planını 2020'ye kadar gerçeğe dönüştürmek istiyor.

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