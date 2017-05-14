Hacker'ların oyununa gelmemek için 8 önemli madde!

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Sadece bilgisayarlarda mı güvenliğimize dikkat etmeliyiz? Elbette hayır. Cep telefonları akıllandığından bu yana en büyük tehditler için en ideal ikinci adres ve hatta birinci adres diyebiliriz. Android kullanıcısıysanız sadece Google Play’den indirdiğiniz veya Samsung ve LG markaların telefonla birlikte gelen uygulama mağazalarından program indirin. Başka kaynaklardan indirdiğiniz veya farklı uygulamaları ücretsiz kullanmak için kırarak kullandığınız her uygulama arka planda size düşman olarak çalışıyor olabilir ve kişisel bilgilerinizin yanı sıra banka hesap bilgilerinizi paylaşıyor olabilir. Eğer iPhone kullanıcısıysanız Jailbreak ile cihazınızı kırmadığınız takdirde AppStore’dan uygulamaları indirerek güvencede olabilirsiniz. Android tarafında hangi uygulamalara neler için izin verdiğinize de dikkat etmenizde fayda var. Misal bir el feneri uygulaması kişisel bilgilerinize, video ve fotoğraflarınıza erişmek istiyorsa şüphelenmek için yeterli nedeniniz var demektir.