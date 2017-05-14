Hacker'ların oyununa gelmemek için 8 önemli madde!

12 Mayıs 2017 Cuma günü akşam saatlerinde başlayan WCry nam-ı diğer WannaCry kasırga gibi ilerleyerek başta Rusya başta olmak üzere 74 ülkede 70 binden fazla bilgisayarı, daha sonra ise Çin, Amerika, İspanya'nın da dahil olduğu 150'den fazla ülkeye yayılarak 100 binlerce bilgisayarı etkiledi.
Fidye yazılımı siber saldırısı sonucunda İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) büyük yara aldı. Hatta saldırının kurumda yol açtığı gerçek yıkımın ortaya çıkması için halen zaman var.
Söz konusu fidye yazılımı, kurbanlarına Microsoft Windows’ta bulunan ve Microsoft Güvenlik Bülteni MS MS17-010 kapsamında tanımlanıp kapatılmış olan bir güvenlik açığından faydalanarak bulaşıyor. Kullanılan “Eternal Blue” adlı exploit*, 14 Nisan’da Shadowbrokers veri dökümünde ortaya çıkarılmıştı.
Saldırganlar sisteme girdikten sonra bir kök kullanıcı takımı (rootkit) kurarak, verileri şifreleyecek olan yazılımı indiriyor. Zararlı yazılım dosyaları şifreledikten sonra 300 ABD Doları değerinde Bitcoin ödemesi talebi ve miktarın yatırılacağı sanal cüzdan bilgileriyle birlikte ekranda gösteriliyor. Talep edilen fidye miktarı ise benzeri fidye yazılımlarında olduğu üzere zaman geçtikçe artacak şekilde ayarlanmış.
Wannacry fidye yazılım saldırısından etkilenenler aslında 17 Mart’ta Microsoft’un yayınladığı kritik Windows güncellemesini yapmış olsalardı bu sorunu yaşamayacaklardı. (Gerçi İngiltere sağlık sisteminde çok sayıdaki desteği sonlanan 16 senelik Windows XP için yapacak çok şey yoktu)
Ağlamak istiyorum(!)-Wannacry adlı son saldırıdan etkilendiniz mi bilmiyoruz ama bu tip saldırılara karşı temelde nasıl korunabileceğinizi aşağıda sizler için sıraladık.