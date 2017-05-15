Taşımacılıkta yeni bir dev mi ortaya çıkıyor?

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Google'ın ana şirketi Alphabet Inc, sürücüsüz otomobilleri yollara çıkartmak için Uber'in rakiplerinden Lyft ile ortak çalışma başlattı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 08:36:20 Güncelleme: 08:56:38 HABERTURK.COM

New York Times'ın haberine göre, şirketin Waymo adlı otomotiv şirketi, Chrysler mini panelvanlardaki teknolojisini Phoenix'te test ediyor. Çalışmanın pilot projelerle teknolojiyi daha da ileri götürmek ve bir ürün ortaya çıkartmak için yapıldığı söyleniyor.

BU ORTAKLIK UBER'İ TAHTINDAN EDEBİLİR

Lyft'in kullanıcı ağı ve yaygınlığı ile Waymo'nun teknolojisini birleştirecek çalışma, 600 araçla gerçekleştiriliyor. Waymo'nun bugüne kadarki gerçek hayat testlerinin 4,8 milyon kilometreyi bulduğu biliniyor.

İki şirketin bir araya gelmesi, Google'ın harita, tüketici verileri ve yatırım gücü de düşünülünce, son derece önemli. Uber'in ABD'deki en büyük rakibi olan Lyft'in bu ortaklık ile Uber'i alt edebileceği konuşulurken, şirketin kurucu ortağı John Zimmer'in tüm Lyft araçlarının beş yıl içinde otonom olacağını söylemesi de, bu ihtimali kuvvetlendiriyor.

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