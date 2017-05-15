Müziği onunla sevenler için acı haber

İnternetim yaygınlaştığı sırada hayatımıza yaygın bir şekilde giren MP3 dosya biçimi, sona yaklaşıyor. Fraunhofer'in kararı, yeni cihaz ve hizmetlerin bu biçimi kullanamayacağı anlamına geliyor.

MP3'LERE VE MP3 ÇALARLARA NE OLACAK?

Elinizdeki MP3 dosyalarını, ya da onları kayıt etmede ve oynatmada kullanılan cihazlar için, bu gelişme hiçbir önem taşımıyor. Kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak bugüne kadar çıkan dosyalarla idare edeceğinizi unutmayın.

YERİNE MOBİLDEKİ YAYGIN BİÇİM GELİYOR

Fraunhofer MP3 bölümünün direktörü ve biçimin geliştiricilerinden birisi olan Bernhard Grill, Advanced Audio Coding (AAC) biçiminin MP3'ün yerini alacağını belirtti. Kendi bölümünün de katkılarıyla hazırlanan biçim, cep telefonlarında video ve müzik dosyalarında yaygın kullanımda.