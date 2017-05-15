havayolu uçak
TEKNOLOJİ

ABD'li havayolu tüm yolcuları tehlikeye attı

United'ın çatı şirketi, kokpit kapılarının giriş kodlarını yanlışlıkla web sitesinde yayımladı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:05:23 Güncelleme: 11:18:40 HABERTURK.COM

United ve United Express'in bağlı olduğu United Continental Holdings, pilotları konu hakkında uyardı.

Uyarıda, kokpit giriş kodunu doğru girseler dahi, kim olduğu kontrol edilmeden kimsenin kokpite alınmaması istendi.

Wall Street Journal'a konuşan bir şirket sözcüsü, hatanın bir hostes tarafından yapıldığını söyledi.

BİR HOSTESİN HATASI ÇIKTI

ABD ve Kanada'da 55 bin pilotu temsil eden Havayolu Pilotları Birliği adlı sendika, daha sonra Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, problemin giderildiğini belirtti.

Havayollarında insan hatalarından dolayı ortaya çıkan problemler, uçuş güvenlik prosedürlerinin gözden geçirilmesine neden oluyor.

Bundan iki yıl önce yaşanan Germanwings kazasında, bir pilot yardımcı pilotun kokpit dışında bırakmış ve kapıyı kilitli tutarak uçağı kasıtlı olarak dağa çakmıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Müziği onunla sevenler için acı haber
TEKNOLOJİ

MP3 veda ediyor, yerini o alacak...
Taşımacılıkta yeni bir dev mi ortaya çıkıyor?
TEKNOLOJİ

Google'dan Uber'e rakip geliyor
Netflix'ten Android için önlem
TEKNOLOJİ

O telefonlar Netflix kullanamayacak
Pilotlar ve hava trafik kontrolörleri için WhatsApp uygulaması: ATMACA
TEKNOLOJİ

ATMACA: Pilotlar için yeni WhatsApp uygulaması
Windows 10, üçüncü büyük güncellemeye hazır
TEKNOLOJİ

Bu güncellemeyle Mac’i aratmayacak
Siber saldırıyı durdurmak için 10 dolar yetti
TEKNOLOJİ

10 dolara aldı, siber saldırıyı durdurdu
WannaCrypt Virüsü hakkında Microsoft'dan açıklama!
TEKNOLOJİ

REHİN ALINANDAN AÇIKLAMA!
Hacker'ların oyununa gelmemek için 8 önemli madde!
TEKNOLOJİ

KORSANLARA PARA KAPTIRMAMANIN 8 YOLU

Dünyayı saran siber saldırıdan nasıl korunursunuz?
TEKNOLOJİ

300 DOLARA DÜNYAYI REHİN ALDILAR!
IDEF'te silah stantları büyük ilgi gördü
TEKNOLOJİ

O STANTA AKIN ETTİLER
Microsoft'tan tüm devletlere çağrı
TEKNOLOJİ

DEVLETLERE VERYANSIN: "FÜZELERİ ÇALDIRMAKLA EŞDEĞER"
iPhone 8'in ABD fiyatını açıkladılar! Türkiye'de kaç lira?
TEKNOLOJİ

İPHONE 8’İN AMERİKA FİYATI AÇIKLANDI! TÜRKİYE'DE KAÇ PARA OLUR?
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme