United ve United Express'in bağlı olduğu United Continental Holdings, pilotları konu hakkında uyardı.

Uyarıda, kokpit giriş kodunu doğru girseler dahi, kim olduğu kontrol edilmeden kimsenin kokpite alınmaması istendi.

Wall Street Journal'a konuşan bir şirket sözcüsü, hatanın bir hostes tarafından yapıldığını söyledi.

BİR HOSTESİN HATASI ÇIKTI

ABD ve Kanada'da 55 bin pilotu temsil eden Havayolu Pilotları Birliği adlı sendika, daha sonra Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, problemin giderildiğini belirtti.

Havayollarında insan hatalarından dolayı ortaya çıkan problemler, uçuş güvenlik prosedürlerinin gözden geçirilmesine neden oluyor.

Bundan iki yıl önce yaşanan Germanwings kazasında, bir pilot yardımcı pilotun kokpit dışında bırakmış ve kapıyı kilitli tutarak uçağı kasıtlı olarak dağa çakmıştı.