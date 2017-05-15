ATMACA, Yeni Nesil Hava Trafik Yönetim Sistemi, yaklaşımı itibari ile dünyada bir ilk. Fikir olarak 2010 yılında ortaya çıktı. Toplam 2 patent ve 5 istem den oluşan mimari çözüm çok ilgi gördü. YASAD ( Yazılım Sanayiciler Derneği) tan ilk manevi destek geldi. 12 danışman hizmeti ve onların yönlendirmesi ile TUBITAK 1512 kapsamında ilk can suyunu 100.000 TL girişimci desteği devamında da Teknopark İstanbul un proje için yer tahsis etti.





Amsterdam’da yapılan ITEA-3 organizasyonu kapsamında ATMACA ilk uluslar arası arenada görücüye çıktı. Toplam 43 ülkeden oluşan ve geleceğin teknolojilerinin Akademisyenler ve üst düzey ARGE firması yöneticileri tarafından değerlendirildiği her seferinde 100 den fazla projenin katıldığı bir organizasyon da ilk 5'e kalarak jüri karşısına çıkma şansı elde etti.





ULUSLARARASI ARENA KENDİNİ GÖSTERDİ

ITEA-3 Organizasyonun'da öne çıkan projeler listesinde gösterildi. ATMACA uluslararası arenada sunuldu. ATMACA projesi artık AIRBUS ve BOEING gibi firmaların gözlemi altında.



Uygulama, pilotlar ile Hava Trafik Kontrolörleri arasındaki sesli haberleşmenin yerine mesajla haberleşme getiriyor.



Uçuşların dijital ortamda hava trafik kontrolörleri arasında yönetilmesine olanak veriyor ve tüm uçuş haberleşmesi kayıt altına alınıyor.



Uçakların anlık olarak havayolu şirketi tarafından izlenmesi, her daim irtibata geçilebilmesi ve havayolunun kendi uçuşlarını reaktif yerine pro-aktif olarak yönetilmesi kabiliyetini kazandırıyor.



Avrupa ve Amerika havacılık otoriteleri mesaj tabanlı bir yönetim sistemi için ARGE firmalarını cesaretlendiriyor. Artan hava trafiğinin daha efektif yönetilmesi için yeni bir çözüm arayışı var.



MEVCUT TEKNOLOJİ YETERSİZ



Telsiz konuşmasında yanlış anlaşılma çok yoğun yaşanmakta bu da zaman zaman yakın geçişlere sebebiyet vermekte. Bağlantı dağlık bölgelerde ve kötü hava şartlarında ya kopuyor ya da sesin kalitesi bozuluyor.



Dışarıdan müdahaleye açık Yeni İhtiyaçları karşılamayacak bir teknoloji Önerilen mesaj tabanlı teknolojiler ise çok pahalı.





Projenin sahibi: SERGUN ÖZMEN Uzun yıllar mühendis olarak yurt dışında bugün bir çok alanda kullanılan haberleşme projelerinde görev yaptı. Bunların arasında Görüntülü Konuşma Teknolojilerinin Dünyadaki İlk Uygulamaları (1997-ABD), Fiber Internet Uygulamaları Ürün Tasarımları (İrlanda-2000), bu alanda Troya adını verdikleri %100 yerli ürünle Netaş'ta “Creative Idea Prize” by TESID in 2005 ödülünün sahibi. Amerika’da aldığı uçuş eğitiminden sonra 2008 yılından beri özel bir havayolu şirketinde de Kaptan pilot olarak görev yapıyor. Özmen hem mühendislik mesleğini hem de pilotluk mesleğini birlikte sürdürmektedir. Türkiye'de havacılık ve mühendislik tecrübelerini kullanarak geliştirdiği dünyada tek olan uçak üzerinde konumlanan bir haberleşme teknolojisinin (ATMACA) patentli sahibi.