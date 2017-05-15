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TEKNOLOJİ

OnePlus 5'in özellikleri sızdı

Çin'deki bir alışveriş sitesi, telefonun özelliklerinin olduğu sayfayı yanlışlıkla yayına verdi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:52:17 Güncelleme: 12:55:00 HABERTURK.COM

Kısa bir süre yayında kalan sayfadaki bilgilere göre, telefon hem arka hem de ön yüzde çift kamera taşıyor. Arkadakiler 23 MP, öndekiler ise 16 MP çözünürlükte.

Telefon 5,5 inç büyüklüğünde, 2560x1440 piksel çözünürlüklü 2K bir ekrana sahip. Cihazda, Qualcomm'un Snapdragon 835 işlemci, 8 GB bellek, 64 GB depolama alanı, QuickCharge destekli 4.000 mAh pil ve microSD kart yuvası yer alıyor.

Sansasyon yaratan telefonlarıyla ünlenen OnePlus, bu kez de 8 GB'lık devasa bellek ile amiral gemisi telefonlardaki miktarı ikiye katlıyor.

Ayrıca, ön yüzdeki çift kamera da dikkat çekici, ancak her ne kadar özellikler böyle dese de, ön yüzün fotoğrafına bakınca, bundan emin olmak güç.

Haziranda satışa çıkması beklenen telefonun fiyatı ise, 450 dolar olacak.

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