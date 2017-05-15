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ABD donanmasında da Windows XP kullanılıyor ancak ordunun bu sistemlerin güvenliğini sağlamak üzere ek güvenlik ve güncellemeler için ayırdığı bir bütçe var. Microsoft ile milyonlarca dolar karşılığı yaptığı bakım anlaşması ve dolayısıyla bu gibi durumlar için güvencesi var.