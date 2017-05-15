Wannacry adlı fidye yazılım saldırısı geçtiğimiz Cuma akşamından bu yana yayılarak tüm dünyayı etkisi altına aldı. İlk olarak İngiltere’de sağlık sistemini felç eden zararlı yazılım daha sonra hızlı bir şekilde başka ülkelere yayıldı ve birçok şirketi etkiledi.
İngiltere sağlık sisteminde de kullanılan Windows XP işletim sistemi için Microsoft 2014 yılında desteğini sonlandırmıştı.
16 yıllık işletim sisteminin halen kamu kurumlarında ve kritik noktalarda kullanılıyor olması ciddi bir sorunu ortaya çıkardı.
Ancak yeni bilgilere göre İngiltere’nin nükleer füze denizaltı filosundaki mahşerin dört atlısı da desteği sona ermiş işletim sistemi Windows XP üzerinde çalışıyor.
İngiltere’nin yaptığı en ölümcül denizaltılar olarak tanımlanan HMS Vanguard, Victorious, Vigilant ve Vengeance okyanuslarda gezerek, ülke için olası bir nükleer saldırıya karşı caydırıcılık unsuru oluşturuyor.