Facebook'un "yalan haberi tespit sistemi" ters mi tepti?

Facebook’un bazı yayın kuruluşlarının da işbirliğiyle başlattığı “yalan haberi tespit” sistemi, büyük ses getirmişti. İngiliz Guardian gazetesinden Sam Levin’in haberine göre ise sistem, amacının tam aksi yönde bir etki yarattı. Facebook’un paylaşılmaması yönünde uyarı yaptığı içeriklere ilgi neredeyse patlama yaptı.

ABD’deki yerel bir internet sitesi olan Rhode Island’ın editörü Christian Winthrop, sistemin etkisini denemek amacıyla, binlerce İrlandalının ABD’ye köle olarak getirildiği yönünde yalan bir haber yayınlamış. Facebook’un haberin yalan olduğu yönündeki uyarısı sonrasında birçok kişinin haberin paylaşılması için mesaj attığını söyleyen Winthrop, haberin inanılmaz bir ilgi gördüğünü ifade etti.

Guardian gazetesinin Facebook’un uyarısına yol açan yalan haberler ve söyleşilerle ilgili araştırması da, bu uyarının pek de etkili olmadığını ortaya koydu.

Facebook’un yalan haberi tespit sistemindeki ortakları olan Associated Press, Snopes, ABC News ve PolitiFact’in yalanladığı haberler, genelde saatler boyunca sitede herhangi bir uyarı olmadan kalabiliyor.

"YALAN HABER EN HIZLI YAYILAN HABERDİR"

Snopes sitesinin şef editörü Brooke Binkowski de “Yalan haberler en hızlı yayılan haberdir” diyor.

Facebook sosyal medyada gerçek dışı haberlerin hızla yayılmasına yönelik tepkilerin ardından büyük bir yatırım yaparak yalan haberleri tespit sistemini devreye sokmuştu. Ama bu sefer de bazı kesilerin sansür eleştirilerine hedef olmaktan kurtulamadı. Ortak yayın kuruluşları sistemin habercilik açısından olumlu etkileri bulunduğunu söylese de, sistemin gerçek etkisini anlamanın zaman alacağı belirtiliyor.

Sistem için Facebook ile birlikte çalışan PolitiFact Direktörü Aaron Sharockman, bir haberin gerçekliğini anlamanın bazen günler hatta haftalar aldığını vurguluyor. Sharockman’a göre sistemin etkisi şu anda sınırlı olsa da gelişmeye açık.