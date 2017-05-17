iPhone Hindistan'da üretim
TEKNOLOJİ

Apple, Hindistan'da üretime başlıyor

En büyük gelişmekte olan ülkelerden birisi olan Hindistan'da güçlenmek için üretimi taşımaya başladı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:46:46 Güncelleme: 15:18:09 HABERTURK.COM

Şu anki en uygun fiyatlı modeli iPhone SE'yi Hindistan pazarında yaygınlaştırmak isteyen şirket, Tayvanlı taşeronu Wistron'un üretimini yaptığı modellerin parçalarını Hindistan'da birleştirecek. Böylece fiyatı 399 dolardan başlayan telefonun mâliyetini aşağı çekecek.

Hindistan için iPhone SE de tüketicinin tercih ettiği ortalama fiyatın üzerinde kalıyor. Araştırma şirketi IDC'ye göre Hindistan'da bir akıllı telefonun ortalama fiyatı 155 dolar. Ancak Apple, şimdilik yüzde 5 civarında olan pazar payını bu hamleyle artırabilir.

Bu girişim, Hindistan'ın yabancı yatırım çekme ve Hindistan'da üretim çabalarına da uygun düşüyor. Hükümet yetkilileri iPhone SE fiyatının 100 dolar düşmesini bekliyorlar. Üretimin zaman içerisinde diğer modelleri de kapsaması bekleniyor.

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