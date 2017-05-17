Şu anki en uygun fiyatlı modeli iPhone SE'yi Hindistan pazarında yaygınlaştırmak isteyen şirket, Tayvanlı taşeronu Wistron'un üretimini yaptığı modellerin parçalarını Hindistan'da birleştirecek. Böylece fiyatı 399 dolardan başlayan telefonun mâliyetini aşağı çekecek.

Hindistan için iPhone SE de tüketicinin tercih ettiği ortalama fiyatın üzerinde kalıyor. Araştırma şirketi IDC'ye göre Hindistan'da bir akıllı telefonun ortalama fiyatı 155 dolar. Ancak Apple, şimdilik yüzde 5 civarında olan pazar payını bu hamleyle artırabilir.

Bu girişim, Hindistan'ın yabancı yatırım çekme ve Hindistan'da üretim çabalarına da uygun düşüyor. Hükümet yetkilileri iPhone SE fiyatının 100 dolar düşmesini bekliyorlar. Üretimin zaman içerisinde diğer modelleri de kapsaması bekleniyor.