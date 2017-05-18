Google, I/O 2017'de yeni ürünlerini tanıttı

Şirketin CEO'su Sundar Pichai, Google'ın YouTube, Google Maps, arama, Gmail gibi her biri 1 milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip 7 tane platformu olduğunu söyledi.

Pichai, Android'in aylık 2 milyardan fazla aktif kullanıcısı olduğunu ve bir teknoloji platformu için bunun bir ilk olduğunu kaydetti.

GOOGLE ARAMASINA İŞ BULMA ÖZELLİĞİ GELDİ

İlk sunumda bu platformların artık iş aramak için kullanılabileceği anlatıldı. Google fot Jobs (İş için Google) adlı girişim, kategorilere göre sonuç verecek. İnternet aramasıyla iş bulunabilecek.





Tanıtımda, ilgi çeken yeniliklerin altında yapay zeka yatmasıd dikkat çekiyor.

KAMERA TELEFONUN GÖZÜ OLACAK

Google Lens bunun ilk örneği. Kamerayı doğrultacağımız nesnelerin ne olduğunu anlayacak olan Lens, buna göre yapılabilecek hareketleri önerecek.

Örneğin kamerayı evdeki kablosuz ağ cihazının seri numarasına doğrultursanız, bu ağa bağlanabilecek, bir mağazayı çekerseniz mağazanın adı, puanı ve diğer bilgilerini ekrana getirebilecek.

GOOGLE'IN ASİSTANI ARTIK iPHONE'DA

Şirketin Google Assistant adlı sesli asistanı, 100 milyondan fazla kişi tarafından aktif kullanılıyor. iPhone 4S'ten bu yana içerisinde Siri adlı sesli asistanı taşıyan iPhone'lar da artık Google Assistant'a sahip olabilecek.

Bir yazılım geliştirme paketiyle (SDK) artık başka cihazlar için de GA kullanma imkânı veriliyor. Tıpkı Siri'de olduğu gibi ödemeler de asistan üzerinden yapılabilecek.

EV ASİSTANI HOME, DAHA FAZLA ÜLKEDE SATILACAK



Google'ın Amazon Echo'ya rakip hazırladığı akıllı hoparlörü Google Home, trafik, hava durumu, takvimle ilgili bilgi verip, soruları yanıtlıyor.

Artık Spotify, SoundCloud gibi yazılımlar ve Bluetooth cihazları destekleyen Home, eller serbest sesli arama da yapabilecek. Google Home ile telefonu eşleştirmek de mümkün olacak.

Yeni Home, ABD'den sonra bu yaz döneminde İngiltere, Kanada, Avustralya, Fransa, Almanya ve Japonya'da satışa çıkacak.

ARTIK FOTOĞRAF PAYLAŞMAYI UNUTMAK YOK!

Yapay zekadan nasibini alanlardan birisi de Google Photos oldu. 500 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaşan yazılım, artık fotoğraflardaki arkadaşlarınızı tanıyacak ve onlarla paylaşmayı kolaylaştıracak. Böylece fotoğraf paylaştın mı derdi kalmayacak.

Ayrıca fotoğraf kütüphanelerini paylaşmak, bir kişiyle paylaşmak üzere fotoğraf çekmek gibi özellikler de yazılıma eklendi.

Buna ek olarak ABD'de fotoğraf baskısı yaptırmak da mümkün olacak. 40 en iyi fotoğrafı karton ya da cilt kapaklı bastırmanın fiyatı ise sırasıyla 9,99 dolar ve 19,99 dolar olarak belirlenmiş.

Her gün 1 milyar saatten fazla video izlettiren YouTube ise TV uygulamasını güncelledi. Artık 360 derecelik videolar da seyredilebilecek.

YENİ SANAL GERÇEKLİK BAŞLIĞI YOLDA

Etkinlikte Google sadece yazılım ürünlerini tanıtmadı. Qualcomm ile ortak hazırlanan bir sanal gerçeklik başlığını da görücüye çıkardı. Daydream VR adlı bu cihaz Qualcomm'un sekiz çekirdekli Snapdragon 835 işlemcisini kullanıyor.

Daydream VR'ın kabloya, bilgisayara ya da telefona ihtiyacı yok. World Sense adlı algılayıcı sistemi siz hareket ettikçe çevredekileri algılıyor. Böylece dışarıdaki görüntüler üzerine dijital içerikler bindirerek, artırılmış gerçeklik kullanma imkânı da veriyor.

LG'nin bundan sonra çıkaracağı ilk amiral gemisi telefonu, Samsung Galaxy S8 ve S8+ da bir yazılım güncellemesiyle bu sistemi destekleyecek.

ANDROID 8.0 BETA'DA NELER VAR?

Android'in sekizinci sürümü olacak olan Android O'nun beta sürümü hakkında bilgiler paylaşıldı. Yeni sistem görüntü içinde görüntü (Picture in Picture) moduyla aynı anda iki uygulamayı ekranda çalıştırmayı kolaylaştırıyor.

Yenilenen Ayarlar basitleştirilirken, bildirimler de ufak noktalarla gösterilerek, ekran kullanımı geliştirilmiş. WiFi Aware özelliği internete girmeden kablosuz ağdan veri aktarımı özelliği sunarken, otomatik form doldurma da tüm yazılımlara açılacak.

Yeni Android, güvenlik anlamında da etkin olacak. Google Play Protect ile sistemi düzenli olarak, yeni uygulamaları ise kurmadan önce tarayacak.

1 GB BELLEKLİ TELEFONLARA ÖZEL ANDROID

Android'deki bir değişiklik de Go oldu. Bu sistemi kullanan ilk cihazlarını 2018'de göreceğimiz Go, giriş seviyesi cihazlar için olacak. 1 GB bellekli telefonlarda dahi Android O rahatça çalışacak. Veri yönetimini merkeze alacak sistem, tasarruf modu açık gelecek.

Bunun sebebi Hindistan gibi düşük gelirli ülkelerde ABD'den daha çok Android kullanıcısı olması. Böylece orada satılabilen düşük özellikli cihazların rahat çalışabileceği bir sistem ihtiyacı doğuyor. Sistemin beta sürümü de tanıtımla birlikte kullanıcılara açıldı.