Google, I/O 2017'de yeni ürünlerini tanıttı

Şirketin CEO'su Sundar Pichai, Google'ın YouTube, Google Maps, arama, Gmail gibi her biri 1 milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip 7 tane platformu olduğunu söyledi. Pichai, Android'in aylık 2 milyardan fazla aktif kullanıcısı olduğunu ve bir teknoloji platformu için bunun bir ilk olduğunu kaydetti.
GOOGLE ARAMASINA İŞ BULMA ÖZELLİĞİ GELDİ
İlk sunumda bu platformların artık iş aramak için kullanılabileceği anlatıldı. Google fot Jobs (İş için Google) adlı girişim, kategorilere göre sonuç verecek. İnternet aramasıyla iş bulunabilecek. Tanıtımda, ilgi çeken yeniliklerin altında yapay zeka yatması, dikkat çekiyor.
KAMERA TELEFONUN GÖZÜ OLACAK
Google Lens bunun ilk örneği. Kamerayı doğrultacağımız nesnelerin ne olduğunu anlayacak olan Lens, buna göre yapılabilecek hareketleri önerecek. Örneğin kamerayı evdeki kablosuz ağ cihazının seri numarasına doğrultursanız, bu ağa bağlanabilecek, bir mağazayı çekerseniz mağazanın adı, puanı ve diğer bilgilerini ekrana getirebilecek.
GOOGLE'IN ASİSTANI ARTIK iPHONE'DA
Şirketin Google Assistant adlı sesli asistanı, 100 milyondan fazla kişi tarafından aktif kullanılıyor. iPhone 4S'ten bu yana içerisinde Siri adlı sesli asistanı taşıyan iPhone'lar da artık Google Assistant'a sahip olabilecek. Bir yazılım geliştirme paketiyle (SDK) artık başka cihazlar için de GA kullanma imkânı veriliyor. Tıpkı Siri'de olduğu gibi ödemeler de asistan üzerinden yapılabilecek.
EV ASİSTANI HOME, DAHA FAZLA ÜLKEDE SATILACAK
Google'ın Amazon Echo'ya rakip hazırladığı akıllı hoparlörü Google Home, trafik, hava durumu, takvimle ilgili bilgi verip, soruları yanıtlıyor. Artık Spotify, SoundCloud gibi yazılımlar ve Bluetooth cihazları destekleyen Home, eller serbest sesli arama da yapabilecek. Google Home ile telefonu eşleştirmek de mümkün olacak. Yeni Home, ABD'den sonra bu yaz döneminde İngiltere, Kanada, Avustralya, Fransa, Almanya ve Japonya'da satışa çıkacak.