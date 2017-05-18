Google, I/O 2017'de yeni ürünlerini tanıttı

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Ayrıca fotoğraf kütüphanelerini paylaşmak, bir kişiyle paylaşmak üzere fotoğraf çekmek gibi özellikler de yazılıma eklendi. Buna ek olarak ABD'de fotoğraf baskısı yaptırmak da mümkün olacak. 40 en iyi fotoğrafı karton ya da cilt kapaklı bastırmanın fiyatı ise sırasıyla 9,99 dolar ve 19,99 dolar olarak belirlenmiş.