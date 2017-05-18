Futbolseverlerin vazgeçilmez oyunu Pro Evolution Soccer'in (PES) yeni oyununun çıkacağı tarih belli oldu. Milyonlarca kişinin merakla beklediği PES, FİFA ile birlikte futbolseverlerin en sevdiği oyunların başında geliyor. Peki, PES 2018 ne zaman çıkacak? İşte PES 2018 fiyatı...

PES 2018 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Merakla beklenen futbol oyunu PES 2018'in piyasaya sürüleceği tarih açıklandı. PES'in üretim hakkını elinde bulunduran KONAMİ'nin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, PES 2018'in, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One ve PC platformları için 14 Eylül'de satışa sunulacağı duyuruldu.

FİFA ile birlikte en çok oynanan futbol oyunu olan PES'in resmi sponsorları arasında Barcelona, Borussia Dortmund ve Liverpool gibi dünya devleri bulunuyor. PES 2018'i bekleyen binlerce kişi, oyunda Şampiyonlar Ligi kategorisinin olup olmayacağını merak ediyordu. KONAMİ, PES 2018'de Şampiyonlar Ligi kategorisinin olacağını da duyurdu.

— PESCommunity (@PESCommunityit) May 17, 2017

PES 2018'İN FİYATI

PES 2018'i bekleyen oyunseverler fiyatının ne kadar olacağı sorusunu da araştırmaya başladı. PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One ve PC platformları için çıkacak olan oyunun fiyatıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. KONAMİ tarafından açıklama yapılr yapılmaz PES 2018'in fiyatı haberimizin içinde yer alacak. Ancak PES 2018'in Türkiye'de 300 lira civarında bir fiyata satılacağı tahmin ediliyor.

— Pro Evolution Soccer (@officialpes) May 17, 2017

PES 2018 RESMİ TANITIM VİDEOSU

PES 2018 ile ilgili ilk resmi tanıtım videosu yayınlandı. Oyundaki gerçekliğe yakınlığın arttırıldığı görülüyor. İşte PES 2018'in ilk fragmanı...