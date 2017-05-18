Dünya genelinde binlerce oyuncuya sahip olan League of Legends'a 7.10 güncellemesi geldi. Yeni güncellemeyle sinyal susturma ve 15. dakikada teslim olma özellikleri eklendi. İşte League of Legends 7.10 güncelleme detayları...

SİNYAL SUSTURMA ÖZELLİĞİ

Oyun içerisinde oyuncular birbirleriyle iletişim kurmak için birbirlerine harita üzerinden sinyal gönderebiliyorlar. Ancak bazı oyuncular bu özelliği kötüye kullanarak oyuncuları rahatsız etmek amacıyla sinyal gönderiyor.

Bir süredir bu durumdan rahatsız olan ve Riot Games'a geri bildirim gönderen oyuncuların sesine kulak verildi. Yeni gelen 7.10 güncellemesiyle bir oyuncu, sinyal susturma özelliği, standart ve akıllı işaretleri can sıkacak şekilde sürekli kullanan ve amacından saptıran oyuncuları susturma imkânı tanıyor.

Böylece oyunda dikkat dağıtacak şekilde sinyal atan oyuncular artık diğer oyuncuları rahatsız etmeyecek. Sinyal susturma düğmesi, tab menüsünde yer alan sohbet susturma düğmesinin hemen yanında yer alıyor.

15. DAKİKADA OY BİRLİĞİ İLE TESLİM OLMA

Güncellemeye kadar oyuncular oy birliği ile 20. dakikadan itibaren teslim olma oylaması başlatabiliyordu. Gelen 7.10 yamasıyla birlikte eklenen özelliklerden olan 15. dakikada teslim olma özelliği, artık 20. dakikada değil; 15. dakikada teslim olma oylaması başlatmanızı sağlıyor ve eğer takımınızdaki beş oyuncu da onay verirse oyun bitiyor.

15. dakikada teslim olma özelliği, şu anda Dereceli oyun modu dışındaki tüm oyun modlarında çalışmakta. Riot Games tarafından yapılan hatırlatmada, 15. dakikada teslim olmanın oyunu yeniden kurmak anlamına gelmediği bildirildi.